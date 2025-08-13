Alianza Lima y Universidad Católica protagonizan un duelo inédito en octavos de la Sudamericana

El Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, será este miércoles 13 de agosto el escenario de un enfrentamiento sin precedentes en la CONMEBOL Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. Los blanquiazules, con los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo, recibirá a Católica en el partido de ida de los octavos de final, programado para las 19h30, con el objetivo de sacar ventaja para la revancha del 20 de agosto en Quito.

El equipo peruano, dirigido por Néstor Gorosito, llega a esta instancia tras eliminar a Gremio en los playoffs con un global de 3-1. La escuadra ecuatoriana, bajo el mando de Diego Martínez, avanzó como líder invicto de su grupo, sumando cuatro victorias y dos empates. El duelo se disputará ante unos 33.000 espectadores, en un ambiente que promete intensidad de principio a fin.

Refuerzos y bajas en Alianza Lima

Alianza recuperan piezas importantes. Paolo Guerrero, Sergio Peña, Guillermo Enrique, Eryc Castillo y Pablo Ceppelini están nuevamente a disposición. Este último regresa tras cumplir cuatro meses de sanción impuesta por la CONMEBOL en la Copa Libertadores. No obstante, Gorosito no podrá contar con Carlos Zambrano, expulsado en la serie ante Gremio, ni con los lesionados Piero Cari y Pablo Lavandeira.

La presencia de Eryc Castillo sigue siendo una incógnita. El extremo ecuatoriano de 30 años, figura en la Sudamericana, se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo que lo marginó de los últimos tres partidos. Su inclusión dependerá de la evaluación médica horas antes del cotejo.

El presente de ambos equipos

En la Liga 1 de Perú, Alianza Lima muestra un rendimiento irregular en el Torneo Clausura 2025. Su más reciente victoria, 1-0 ante Ayacucho FC el 9 de agosto, cortó una racha de empates. A nivel internacional, ha jugado 14 partidos en 2025, con cuatro triunfos como local.

Universidad Católica, octava en la LigaPro con 35 puntos, llega tras igualar 1-1 con Orense. Su principal carta ofensiva es Byron Palacios, autor de seis goles en los últimos seis encuentros, incluyendo un hat-trick ante Macará y un tanto contra Cerro Largo en la Sudamericana.

Las claves del choque

Para Alianza Lima, el orden de Gaibor en el mediocampo y la velocidad de Castillo por las bandas —si es que se recupera— pueden marcar la diferencia. En la visita, Palacios es la gran amenaza: lleva 15 goles en la LigaPro y es el encargado de romper defensas.

Ambos equipos buscan hacer historia. Alianza Lima aspira a superar los cuartos de final que alcanzó en 2010, mientras que Universidad Católica quiere firmar su primera clasificación a esa instancia en el torneo. El choque de estilos y la presencia de figuras en ambos bandos hacen de este encuentro uno de los más atractivos de los octavos de final de la Sudamericana 2025.