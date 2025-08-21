COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Copa Sudamericana

Alianza Lima vence 2‑1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito y avanza a cuartos de la Sudamericana

Alianza Lima superó 2‑1 a la Universidad Católica en Quito y, con un global de 4‑1, aseguró su clasificación a los cuartos de la Copa Sudamericana.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Alianza Lima venció a Universidad Católica y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana
Alianza Lima venció a Universidad Católica y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana
Alianza Lima venció a Universidad Católica y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana
Alianza Lima venció a Universidad Católica y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana

Redacción

Redacción ED.

Alianza Lima venció este miércoles 20 de agosto de 2025 a Universidad Católica de Ecuador por 2-1 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esta victoria, el conjunto peruano avanzó a cuartos de final con un marcador global de 4-1, tras haber ganado 2-0 en la ida en Lima.

Desarrollo del partido y claves del triunfo limeño

Universidad Católica, también conocida como la “Chatoleí”, llegó al partido de vuelta con la necesidad de remontar un 2-0 adverso. Desde el inicio, el equipo local salió decidido a cambiar el rumbo de la serie. Con intensidad ofensiva y presión alta, generó las primeras llegadas claras.

El gol llegó temprano. A los 18 minutos, tras un pase filtrado de Mauro Díaz, el panameño Azarías Londoño definió con clase ante la salida del arquero Gustavo Vizcarra, picando el balón y levantando la ilusión entre los hinchas locales.

Sin embargo, Alianza Lima respondió con contundencia. A los 38 minutos, un rebote en el área fue aprovechado por Erick Castillo, quien definió sin marca para empatar el encuentro y ampliar la ventaja en el marcador global a 3-1.

Segundo tiempo con poco margen para la remontada

Con el global en contra, Universidad Católica buscó por todos los medios acortar distancias. A pesar del dominio territorial y algunas llegadas por las bandas, el equipo ecuatoriano no logró volver a romper la defensa del cuadro peruano.

Alianza Lima se mostró sólido y bien plantado, apostando por el contraataque y la administración del resultado. En una de esas transiciones rápidas, Kevin Quevedo marcó el segundo tanto visitante y cerró el marcador final 2-1.

Con ese resultado, la serie quedó definida con un global de 4-1 a favor del equipo peruano, que había ganado el partido de ida en Lima con goles de Alan Cantero.

Histórico avance de Alianza Lima a cuartos de final

La victoria en Quito marcó un hito para Alianza Lima, que por primera vez desde la instauración del formato actual de la Copa Sudamericana alcanza los cuartos de final. El equipo dirigido por Néstor Gorosito ha mostrado un crecimiento sostenido en competencias internacionales y suma ya seis victorias en el torneo.

Este resultado ratifica el buen momento del equipo blanquiazul, que combina juventud y experiencia en un plantel que ha demostrado madurez táctica y solidez defensiva. En los cuartos de final, se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente del Valle y Libertad de Paraguay.

Católica: balance de un torneo con luces y sombras

Universidad Católica, por su parte, se despide del certamen con un sabor amargo, tras haber superado con solvencia la fase de grupos. El equipo ecuatoriano mostró un fútbol ofensivo y dinámico durante gran parte del torneo, pero no logró sostener ese nivel ante un rival más ordenado y eficaz.

La eliminación en octavos obliga a la directiva del club a replantear objetivos de cara al segundo semestre, especialmente en el campeonato local, donde aún tiene chances de pelear puestos internacionales para 2026. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Alianza Lima vence 2‑1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito y avanza a cuartos de la Sudamericana

Nicaragua concede asilo político a exfuncionario colombiano acusado en escándalo millonario

Los incendios forestales se han incrementado en agosto. Tres parroquias son las más afectadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Alianza Lima vence 2‑1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito y avanza a cuartos de la Sudamericana

Nicaragua concede asilo político a exfuncionario colombiano acusado en escándalo millonario

Los incendios forestales se han incrementado en agosto. Tres parroquias son las más afectadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Nicaragua concede asilo político a exfuncionario colombiano acusado en escándalo millonario

Los incendios forestales se han incrementado en agosto. Tres parroquias son las más afectadas

Siete detenidos en operativos policiales contra extorsión y asalto en Jaramijó y Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO