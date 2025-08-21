Alianza Lima vence 2‑1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito y avanza a cuartos de la Sudamericana

Alianza Lima venció este miércoles 20 de agosto de 2025 a Universidad Católica de Ecuador por 2-1 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esta victoria, el conjunto peruano avanzó a cuartos de final con un marcador global de 4-1, tras haber ganado 2-0 en la ida en Lima.

Desarrollo del partido y claves del triunfo limeño

Universidad Católica, también conocida como la “Chatoleí”, llegó al partido de vuelta con la necesidad de remontar un 2-0 adverso. Desde el inicio, el equipo local salió decidido a cambiar el rumbo de la serie. Con intensidad ofensiva y presión alta, generó las primeras llegadas claras.

El gol llegó temprano. A los 18 minutos, tras un pase filtrado de Mauro Díaz, el panameño Azarías Londoño definió con clase ante la salida del arquero Gustavo Vizcarra, picando el balón y levantando la ilusión entre los hinchas locales.

Sin embargo, Alianza Lima respondió con contundencia. A los 38 minutos, un rebote en el área fue aprovechado por Erick Castillo, quien definió sin marca para empatar el encuentro y ampliar la ventaja en el marcador global a 3-1.

Segundo tiempo con poco margen para la remontada

Con el global en contra, Universidad Católica buscó por todos los medios acortar distancias. A pesar del dominio territorial y algunas llegadas por las bandas, el equipo ecuatoriano no logró volver a romper la defensa del cuadro peruano.

Alianza Lima se mostró sólido y bien plantado, apostando por el contraataque y la administración del resultado. En una de esas transiciones rápidas, Kevin Quevedo marcó el segundo tanto visitante y cerró el marcador final 2-1.

Con ese resultado, la serie quedó definida con un global de 4-1 a favor del equipo peruano, que había ganado el partido de ida en Lima con goles de Alan Cantero.

Histórico avance de Alianza Lima a cuartos de final

La victoria en Quito marcó un hito para Alianza Lima, que por primera vez desde la instauración del formato actual de la Copa Sudamericana alcanza los cuartos de final. El equipo dirigido por Néstor Gorosito ha mostrado un crecimiento sostenido en competencias internacionales y suma ya seis victorias en el torneo.

Este resultado ratifica el buen momento del equipo blanquiazul, que combina juventud y experiencia en un plantel que ha demostrado madurez táctica y solidez defensiva. En los cuartos de final, se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente del Valle y Libertad de Paraguay.

Católica: balance de un torneo con luces y sombras

Universidad Católica, por su parte, se despide del certamen con un sabor amargo, tras haber superado con solvencia la fase de grupos. El equipo ecuatoriano mostró un fútbol ofensivo y dinámico durante gran parte del torneo, pero no logró sostener ese nivel ante un rival más ordenado y eficaz.

La eliminación en octavos obliga a la directiva del club a replantear objetivos de cara al segundo semestre, especialmente en el campeonato local, donde aún tiene chances de pelear puestos internacionales para 2026.