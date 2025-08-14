Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se impuso 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado la noche del miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva. El delantero argentino Alan Cantero fue la figura del encuentro al anotar un doblete en los minutos finales, otorgando una ventaja clave al equipo peruano de cara al duelo de vuelta. El próximo encuentro se jugará el 20 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde Católica buscará remontar para avanzar a los cuartos de final.

Dominio tardío de Alianza Lima

El compromiso, que comenzó a las 7:30 p.m., mostró un trámite equilibrado durante gran parte del encuentro. Ambos equipos generaron oportunidades, pero carecieron de efectividad hasta el último cuarto de hora. Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez, mantuvo un planteamiento ordenado, con Fernando Gaibor y Eryc Castillo como titulares, pero no logró concretar sus aproximaciones al arco rival.

Por su parte, Alianza Lima sufrió un revés temprano con la lesión de su capitán, Paolo Guerrero, quien abandonó el campo en el primer tiempo. Su reemplazante, el experimentado argentino Hernán Barcos, resultó decisivo al asistir a Cantero para el primer gol a los 75 minutos. El delantero remató de cabeza un preciso centro del “Pirata”, rompiendo el empate.

Cantero sentencia el partido

A los 86 minutos, Cantero aprovechó una descoordinación en la zaga ecuatoriana para marcar el segundo tanto, consolidando la victoria blanquiazul. El doblete del argentino, quien suma cinco goles en la competición, reflejó la efectividad de los locales en los momentos clave. Pese a los intentos de Católica por descontar, el sólido planteamiento defensivo de Alianza Lima, liderado por el portero Ángelo Campos, mantuvo el arco en cero.

El resultado coloca a los “íntimos” en una posición favorable para el partido de vuelta. Sin embargo, el entrenador aliancista, Néstor Gorosito, destacó la importancia de mantener la concentración. .

Contexto y antecedentes

Alianza Lima, busca reeditar sus mejores participaciones en torneos internacionales, donde su mejor actuación en la Copa Sudamericana fue alcanzar los cuartos de final en 2002. Por su parte, Universidad Católica, conocida por su estilo ofensivo, ha emergido como un contendiente sólido en el fútbol ecuatoriano, logrando clasificaciones consistentes a torneos continentales en los últimos años.

En la edición 2024 de la Copa Sudamericana, ambos equipos superaron fases previas con solvencia.

Desafío en la altura de Quito

El partido de vuelta, programado para el 20 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa, será un reto para los peruanos. El equipo deberá adaptarse a los 2.850 metros de altitud. Católica, con el apoyo de su hinchada, intentará revertir el marcador.