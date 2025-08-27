COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Alianza Estratégica: Ecuador busca mayor comercio e inversión con Japón

El presidente Daniel Noboa lideró un seminario para fortalecer lazos con Japón y atraer inversiones, con foco en el comercio bilateral.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Alianza Estratégica: Ecuador busca mayor comercio e inversión con Japón
El encuentro buscó fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambos países.
Alianza Estratégica: Ecuador busca mayor comercio e inversión con Japón
El encuentro buscó fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambos países.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, lideró el Seminario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón. El evento se celebró en Tokio el 27 de agosto.

Participaron el Ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano Japonesa, Luis Baca. El encuentro buscó fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambos países.

Una nueva etapa comercial

Durante su intervención, el presidente Noboa destacó que Ecuador busca consolidarse como un socio serio y confiable para Japón. Mencionó un plan económico que proyecta un crecimiento de más del 4% en 2025. También resaltó el aumento de las exportaciones no petroleras.

Las ventajas estratégicas de Ecuador son la dolarización y su ubicación geográfica. El primer mandatario afirmó que este es un momento clave para ampliar el comercio con naciones que valoran las relaciones de largo plazo y el honor. Subrayó la importancia de acercarse entre socios comerciales.

Respaldo Japonés a la alianza

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, coincidió en la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales. Resaltó la importancia de Ecuador como sexto proveedor de crudo para su país. Además, destacó su potencial en otros sectores. Esto convierte a Ecuador en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía.

Luis Baca, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano Japonesa, enfatizó que un acuerdo comercial sería una alianza estratégica. Los beneficios serían mutuos. Un acuerdo abriría la puerta a mayores inversiones, colaboración científica y financiamiento. También promovería las energías renovables.

Rumbo a un acuerdo comercial

Previo al seminario, el presidente Noboa y sus ministros mantuvieron una reunión clave. Los acompañaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Producción y Comercio Exterior. Se reunieron con el ministro de Economía, Comercio e Industrias de Japón, Yoji Muto.

También estuvo presente el presidente de la Liga Parlamentaria, Nishimura Yasutoshi. La cita tuvo un objetivo claro: analizar las próximas acciones para encaminar la suscripción de un acuerdo comercial.

Apoyo a la juventud ecuatoriana

Durante el evento, se anunció un importante proyecto social. Suzuki Ecuador oficializó una donación de 1.1 millones. Este monto se destinará al Proyecto Social “Jóvenes al Volante” (2025–2026). El plan tiene tres ejes. El primero es el Desarrollo. Se entregarán 10 vehículos Suzuki Swift Híbrido a jóvenes líderes comunitarios.

La inversión asciende a 185.000. El segundo eje es Educación. Se otorgarán becas académicas por 800.000. También habrá un programa dual de estudios y prácticas. El tercer eje es la Sostenibilidad. Se exonerará el valor de la matrícula vehicular.

Esto beneficiará a jóvenes de hasta 29 años que adquieran un Suzuki Swift Híbrido. La exoneración representa 80.000. Adicionalmente, la empresa anunció una inversión de 5 millones para promover la generación de empleo en el país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO