Alianza Estratégica: Ecuador busca mayor comercio e inversión con Japón

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, lideró el Seminario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón. El evento se celebró en Tokio el 27 de agosto.

Participaron el Ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano Japonesa, Luis Baca. El encuentro buscó fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambos países.

Una nueva etapa comercial

Durante su intervención, el presidente Noboa destacó que Ecuador busca consolidarse como un socio serio y confiable para Japón. Mencionó un plan económico que proyecta un crecimiento de más del 4% en 2025. También resaltó el aumento de las exportaciones no petroleras.

Las ventajas estratégicas de Ecuador son la dolarización y su ubicación geográfica. El primer mandatario afirmó que este es un momento clave para ampliar el comercio con naciones que valoran las relaciones de largo plazo y el honor. Subrayó la importancia de acercarse entre socios comerciales.

Respaldo Japonés a la alianza

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, coincidió en la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales. Resaltó la importancia de Ecuador como sexto proveedor de crudo para su país. Además, destacó su potencial en otros sectores. Esto convierte a Ecuador en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía.

Luis Baca, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano Japonesa, enfatizó que un acuerdo comercial sería una alianza estratégica. Los beneficios serían mutuos. Un acuerdo abriría la puerta a mayores inversiones, colaboración científica y financiamiento. También promovería las energías renovables.

Rumbo a un acuerdo comercial

Previo al seminario, el presidente Noboa y sus ministros mantuvieron una reunión clave. Los acompañaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Producción y Comercio Exterior. Se reunieron con el ministro de Economía, Comercio e Industrias de Japón, Yoji Muto.

También estuvo presente el presidente de la Liga Parlamentaria, Nishimura Yasutoshi. La cita tuvo un objetivo claro: analizar las próximas acciones para encaminar la suscripción de un acuerdo comercial.

Apoyo a la juventud ecuatoriana

Durante el evento, se anunció un importante proyecto social. Suzuki Ecuador oficializó una donación de 1.1 millones. Este monto se destinará al Proyecto Social “Jóvenes al Volante” (2025–2026). El plan tiene tres ejes. El primero es el Desarrollo. Se entregarán 10 vehículos Suzuki Swift Híbrido a jóvenes líderes comunitarios.

La inversión asciende a 185.000. El segundo eje es Educación. Se otorgarán becas académicas por 800.000. También habrá un programa dual de estudios y prácticas. El tercer eje es la Sostenibilidad. Se exonerará el valor de la matrícula vehicular.

Esto beneficiará a jóvenes de hasta 29 años que adquieran un Suzuki Swift Híbrido. La exoneración representa 80.000. Adicionalmente, la empresa anunció una inversión de 5 millones para promover la generación de empleo en el país.