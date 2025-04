El mexicano Eugenio Derbez ya no sería ‘Burro’ para la quinta entrega de la saga de Sherk

Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Eugenio Derbez, icónicas voces de Shrek, Fiona y Burro en Latinoamérica, no participarán en la esperada película Shrek 5. Así lo revelaron los propios actores. La noticia, dada a conocer a través de redes sociales por Obregón, ha desatado controversia entre los fanáticos de la franquicia. Los fans exigen a DreamWorks mantener el doblaje original. La decisión de la productora responde, según especulaciones, a un posible cambio hacia nuevas voces para la región.

Obregón, quien dio vida a Shrek en las cuatro entregas anteriores, expresó su desconcierto y tristeza en un mensaje en redes sociales. “No he recibido ninguna invitación para participar en Shrek 5”, escribió el actor mexicano, desatando una inmediata reacción entre sus seguidores. Dulce Guerrero, voz de Fiona, también confirmó su exclusión, mientras que Eugenio Derbez, conocido por interpretar a Burro, no ha emitido un comunicado oficial. No obstante su ausencia ha sido señalada por los fans como un hecho confirmado.

La controversia ha tomado fuerza en plataformas como Twitter y TikTok, donde hashtags como #Shrek5SinObregónNo y #QueremosADerbez se han convertido en tendencia. Los seguidores de la saga, que lleva más de dos décadas marcando generaciones, consideran que las voces de Obregón, Guerrero y Derbez son parte esencial de la identidad de los personajes en español latinoamericano. Miles de usuarios han compartido mensajes y videos exigiendo a DreamWorks reconsiderar su decisión.

No se descarta voces de influencers para Sherk

DreamWorks no ha emitido un comunicado oficial sobre los actores de doblaje para la versión latinoamericana de Shrek 5, cuya fecha de estreno aún no se ha anunciado. Sin embargo, rumores en la industria sugieren que la productora podría optar por nuevas voces- No se descarta que se incluya a influencers o celebridades actuales, como estrategia para atraer a una audiencia más joven. Esta posibilidad ha intensificado el debate entre los fanáticos, quienes defienden la continuidad del reparto original.

La franquicia Shrek, iniciada en 2001, se convirtió en un éxito global gracias a su humor y personajes entrañables. En América Latina, el doblaje liderado por Obregón, Guerrero y Derbez recibió elogios por su adaptación, con diálogos llenos de humor local que resonaron con el público. La ausencia de estas voces en la quinta entrega, tras más de 20 años de trayectoria, ha sido percibida como una ruptura con la tradición de la saga.

Alfonso Obregón, con una carrera destacada en el doblaje, ha interpretado a Shrek desde el debut de la franquicia, aportando un tono característico al ogro verde. Dulce Guerrero, voz de Fiona, y Eugenio Derbez, quien dio vida a un Burro parlanchín y carismático. Ellos completaron un trío que marcó un estándar en la región. La noticia de su exclusión llega en un momento de alta expectativa por el regreso de la saga, anunciado por DreamWorks en 2023.

Campaña a favor de los actores de doblaje

Los fanáticos han utilizado las redes sociales para organizar campañas y visibilizar su descontento. En X, mensajes como “Shrek no es Shrek sin Alfonso Obregón” y “Eugenio Derbez es Burro, no hay reemplazo” han acumulado miles de interacciones. En TikTok, videos con clips del doblaje original acompañados de críticas a la productora han ganado popularidad, reflejando la conexión emocional del público con estas interpretaciones.

El silencio de DreamWorks mantiene la incertidumbre sobre el elenco final de Shrek 5 en Latinoamérica. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo, con los seguidores a la espera de una respuesta oficial que aclare el futuro del doblaje de la película. Este episodio subraya la importancia del doblaje en la experiencia cinematográfica y el peso de las voces originales en la memoria colectiva de los fans.