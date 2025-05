Alexander-Arnold pondrá fin a su ciclo en el Liverpool tras 20 años; podría llegar al Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, defensa del Liverpool FC, anunció que dejará el club cuando finalice su contrato el 30 de junio de 2025, tras dos décadas de trayectoria en el equipo inglés, en busca de un “nuevo reto” personal y profesional.

El propio jugador anunció esta decisión a través de sus redes sociales con un emotivo video. Y es que Alexander-Arnold ha vivido toda su vida en las filas de los ‘reds’ por lo que su partida se resuena en toda Europa. Llegó con unos añitos al elenco de Liverpool. Las gráficas las compartió en la pieza audiovisual de despedida.

El Liverpool FC confirmó en un comunicado oficial que el lateral derecho de 26 años Trent Alexander-Arnold ha decidido no renovar su contrato y dejará el equipo al cierre de la presente temporada. El club agradeció públicamente su contribución durante “un período de éxito sostenido”.

Alexander-Arnold, quien llegó a la academia del club con apenas seis años, debutó con el primer equipo en 2016 y disputó 352 partidos, marcando 23 goles y ganando ocho títulos, entre ellos la Champions League de 2019 y dos Premier League (2020 y 2025).

En sus declaraciones, el jugador destacó que su decisión fue tomada tras una profunda reflexión. «Tras 20 años entregándolo todo día tras día, siento que necesito un nuevo cambio, un nuevo reto como jugador y como persona», aseguró el defensa internacional inglés.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025