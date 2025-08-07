Álex Vizuete celebra la llegada de su hija Gia con un emotivo mensaje en redes

El tan esperado momento finalmente llegó para Álex Vizuete y su pareja, Givanna. Este jueves, el actor ecuatoriano anunció el nacimiento de su hija Gia a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. Allí mostró un carrusel de imágenes que resumen el camino recorrido hasta convertirse nuevamente en padre.

En las fotos, Vizuete recopiló momentos significativos como la prueba de embarazo, la revelación del género, los preparativos y el instante del parto. Las instantáneas, cargadas de emoción, dan cuenta de la alegría que vive la pareja en esta nueva etapa.

“Retrocediendo, solo me doy cuenta que Gia nació en un hogar lleno de tanto amor. Esto fuimos, esto somos y esto seguiremos siendo… Como amo nuestra historia, como te amo Givanna, baby Gia llegó”, escribió el artista junto a las imágenes. De inmediato recibió miles de comentarios y felicitaciones de seguidores y colegas.

La familia de Álex Vizuete crece

Gia es la segunda hija de Álex Vizuete. El intérprete ya es padre de un niño de ocho años, a quien también muestra de manera ocasional en sus publicaciones de Instagram y TikTok. En entrevistas previas, ha manifestado que la paternidad ha sido uno de los motores más importantes de su vida, y que esta nueva llegada representa una oportunidad para fortalecer aún más los lazos familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝔸𝕝𝕖𝕩 𝕍𝕚𝕫𝕦𝕖𝕥𝕖 •Actor (@alexvizuete)

Por su parte, Givanna ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática, pero Vizuete no ha dudado en destacar la admiración que siente por ella, describiéndola como una mujer de carácter firme, discreta y con un vínculo inquebrantable hacia la familia.

De la noticia al momento más esperado

El actor, recordado por sus participaciones en producciones televisivas nacionales, había revelado meses atrás que la llegada de su segunda hija estaba “a punto caramelo”. Desde entonces, sus seguidores han acompañado virtualmente cada paso del proceso, celebrando junto a él las buenas noticias.

La publicación en Instagram no solo mostró imágenes íntimas, sino que también permitió a Vizuete transmitir un mensaje de gratitud y amor, subrayando que la base de su hogar es el afecto mutuo y el compromiso. “Gia nació en un hogar lleno de amor”, repitió el actor en varios comentarios, reafirmando la importancia de criar a sus hijos en un ambiente de respeto y cariño.

Con la llegada de Gia, la familia Vizuete abre un nuevo capítulo en su historia, uno que promete estar marcado por la unión, el crecimiento y la felicidad compartida.