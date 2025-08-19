Álex Ponce hace historia: primer ecuatoriano nominado a los Premios Juventud 2025

El nombre de Álex Ponce ya quedó inscrito en la historia de la música ecuatoriana. Con apenas 27 años, el cantante y compositor se convirtió en el primer artista del país en obtener una nominación a los Premios Juventud, galardones que reconocen a lo mejor de la música latina en distintas categorías. Su presencia en la terna La Nueva Generación Masculina marca un precedente y consolida su proyección internacional.

La nominación coloca a Ponce en una categoría junto a exponentes como Alleh, Beéle, CA7RIEL & Paco Amoroso, DND, Hamilton, Kapo, La Cruz, ROA y Yorghaki. Para el cuencano, estar en esta lista representa un salto decisivo en su carrera, que en pocos años pasó de los escenarios locales a compartir espacio con artistas reconocidos en el continente.

En su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, Ponce expresó su emoción con un mensaje de gratitud: “Demasiado feliz y agradecido con esto, siento muchísimo orgullo. Poder ser reconocido como uno de los nominados por unos premios tan importantes es una señal de que estoy en el camino correcto”.

Álex Ponce: de Cuenca al mundo

Álex Ponce nació el 23 de julio de 1998 en Cuenca. Aunque su primer acercamiento con la música fue como pasatiempo, decidió dedicarse profesionalmente tras concluir sus estudios en Marketing. Sus influencias son variadas: desde clásicos como Luis Miguel, Chayanne, Bon Jovi y The Police, hasta referentes modernos como Bruno Mars, Dua Lipa y Coldplay.

Su debut llegó en 2020 con el sencillo Distancia, que captó la atención en Spotify. Este tema le abrió puertas para firmar en 2022 con el prestigioso sello NEON16. Desde entonces, su ascenso ha sido constante, destacando por un estilo pop fresco y versátil que conecta tanto con públicos jóvenes como con generaciones mayores.

Votaciones abiertas al público

La ceremonia de los Premios Juventud se celebrará el próximo 25 de septiembre en Panamá y se podrá ver por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Las votaciones estarán habilitadas hasta el 1 de septiembre en la página oficial premiosjuventud.com/vota. Los seguidores mayores de 18 años pueden registrarse con un correo electrónico válido y apoyar a sus artistas favoritos.

Ponce recordó sus inicios con humildad y orgullo: “Hace cinco años andaba en bicicleta de la universidad a mi casa, pensando en todo lo que debía hacer para vivir de la música, y ahora verme nominado al lado de tantos artistas que admiro es increíble y gratificante. Vamos a dejar al Ecuador en lo más alto posible”.

Un referente para la música ecuatoriana

La nominación de Álex Ponce no solo representa un logro personal, sino un impulso para la música nacional. Ecuador, poco a poco, empieza a consolidarse en el mapa de la industria latina gracias a artistas emergentes que buscan abrir nuevos caminos. Con su estilo versátil, su disciplina y la fuerza de su historia, Ponce encarna el potencial de una nueva generación de músicos ecuatorianos con proyección internacional.