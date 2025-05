Alerta por afectación ambiental al río Pupusá se mantiene

La afectación ambiental al cerro Bombolí y al río Pupusá se volvió el eje de un conflicto, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este caso sigue en el ámbito judicial y también en la zona de 10 hectáreas donde se levanta la urbanización Holyland, a cargo de la empresa Cofiza.

Hoy, el centro de la polémica es una presunta afectación ambiental al río Pupusá, que atraviesa el área donde se ejecuta la obra. La alerta más reciente la emitió María Piedad Maldonado, coordinadora del Defendamos El Bombolí, quien informó que el juez del caso acogió una recusación contra el primer técnico que realizó la inspección del sitio, para determinar la afectación ambiental. Según el colectivo, este funcionario fue el mismo que previamente aprobó los planos de construcción del proyecto, lo que generaba un conflicto de intereses. El funcionario debe emitir un informe que determine qué tipo de afectaciones existen en el río Pupusá.

Inspección ambiental confirma embaulamiento

El nuevo perito designado, Luis Echeverría, funcionario del Ministerio de Ambiente, realizó el 4 de abril de 2025 una nueva inspección en el sitio, para establecer si hubo o no afectación ambiental. Ahí se constató que al menos 30 metros del cauce del río Pupusá fueron encajonados. Esto ha despertado preocupación, ya que el río es una fuente hídrica natural en las faldas del cerro Bombolí, área considerada de importancia ambiental y patrimonial para Santo Domingo. Durante esta visita se presentaron imágenes históricas del cauce, evidenciando que hasta 2019 no existían alteraciones.

Según la abogada Paulina Mogrovejo, asesora jurídica del colectivo, esto constituye una posible violación al Código Orgánico del Ambiente, que podría derivar en responsabilidades civiles o penales para los responsables. El río Pupusá cruza por las faldas del cerro Bombolí, uno de los últimos bosques secundarios en la zona suroriental de Santo Domingo. Su nacimiento se da entre vertientes naturales que filtran agua desde las capas subterráneas del cerro, alimentado por la humedad constante y las lluvias de la zona, explica el experto ambiental, Omar Montaño.

>En el casco urbano recorre cerca de 6 kilómetros en dirección noroeste, cruzando sectores de la vía a Chone y Quevedo, la urbanización Ciudad Nueva y parte del área baja de la avenida Quito.

Riesgo ambiental por embaulamiento del Pupusá

Expertos advierten que el embaulamiento realizado por la urbanización es riesgoso. Juan Córdova, especialista en temas ambientales, dice que el encajonamiento o canalización subterránea del río mediante estructuras de hormigón o tubos, puede traer consecuencias graves tanto ambientales como urbanas. Señala entre otros impactos se pudiera dar la pérdida del cauce natural, aumento de riesgo de inundaciones, afectación a la biodiversidad, posible contaminación de vertientes y calentamiento del entorno urbano.

Posibles descargas de aguas servidas

Una de las acusaciones más delicadas del colectivo señala que existirían tuberías en el área que descargarían aguas servidas directamente hacia zonas con vertientes naturales. Esto agravaría la afectación ambiental al cerro y a comunidades aledañas. El informe del perito deberá determinar si el desvío o descarga vulnera normas ambientales y sanitarias. Paulina Mogrovejo advierte que las recientes inundaciones registradas en la urbanización Ciudad Nueva podrían tener relación con estas alteraciones hidráulicas. Señaló que el encajonamiento del Pupusá puede haber desviado el curso natural del agua, generando acumulaciones inusuales en otras zonas urbanas.

Acción de protección en trámite

El proceso legal, según el expediente 23281-2024-13468, ha tenido varios tropiezos. La acción de protección presentada el 23 de julio de 2024 incluyó un pedido de medidas cautelares para frenar la obra. No obstante, estas no fueron aceptadas ni rechazadas de inmediato, lo que motivó la recusación al juez anterior por aparente “retardo injustificado”. En la audiencia del 3 de octubre de 2024, el nuevo juez rechazó esta recusación. Afirmó que no se cometió una falta procesal, ya que el análisis de las medidas cautelares se programó conforme a ley, dentro de la audiencia principal del caso. A la fecha, la causa sigue abierta y en evaluación.

Constructora continúa, pese a reclamos

Pese a la presión del colectivo y de ambientalistas locales, el proyecto urbanístico no se ha detenido. La constructora Cofiza ha asegurado que ha cumplido con ciertos compromisos de remediación. En octubre de 2024, se realizó la bendición del proyecto Holyland, mientras la causa judicial seguía en marcha, lo que provocó malestar entre los defensores del cerro.