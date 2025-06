¡Alerta en Nazca! Minería ilegal amenaza las Líneas, área protegida reducida

El Ministerio de Cultura de Perú, liderado por Fabricio Valencia, anunció el 30 de mayo de 2025 en Ica la reducción de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nazca de 5.633,47 a 3.235,94 km², confirmando la presencia de minería ilegal para ajustar la delimitación y proteger el patrimonio.

Reducción oficial de la reserva Líneas de Nazca

El 30 de mayo de 2025, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso en Ica, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció la reducción del área de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca de 5.633,47 km² a 3.235,94 km², según la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC publicada en El Peruano. La medida, basada en 20 años de estudios arqueológicos, busca reflejar con precisión la relación entre los geoglifos y las características del terreno.

Valencia aseguró que el área reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1994, que abarca 450 km², y su zona de amortiguamiento no fueron afectadas. “El Valor Universal Excepcional (VUE) del bien cultural permanece intacto”, afirmó en RPP el 31 de mayo de 2025. La reserva, establecida en 1993 y delimitada en 2004, abarca las provincias de Ica, Nazca, Palpa y Lucanas.

El ministro indicó que en las zonas liberadas se permitirán actividades como agricultura o infraestructura, sujetas a autorización previa del Ministerio de Cultura, según reportó Infobae.

Minería ilegal en la zona la Líneas de Nazca

En la misma entrevista con RPP, Fabricio Valencia reconoció la presencia de minería ilegal en la reserva, pero aseguró que la reducción no incrementará el riesgo de daños. “Lamentablemente, la minería informal está presente, pero esta medida no significa que se potencie”, dijo, admitiendo que no cuenta con datos precisos sobre los minerales extraídos. En 2014, el Ministerio de Cultura reportó 10 procesos penales por ocupaciones ilegales, y en 2015 destruyó maquinaria de minería ilegal valorada en USD 400.000, según El Comercio.

El arqueólogo Johny Isla, responsable de la gestión del patrimonio de Nazca, señaló en 2016 que la falta de recursos y personal dificulta la vigilancia, con daños reportados en cementerios preincaicos por caminos mineros. En febrero de 2025, huaicos en El Ingenio afectaron los geoglifos del árbol, la mano y el lagarto, según Andina.

Contexto y críticas

La minería ilegal ha sido una amenaza constante para los 27.500 bienes prehispánicos registrados en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA), según el Ministerio de Cultura en septiembre de 2024. La congresista Ruth Luque exigió el 30 de mayo de 2025 aclaraciones sobre la reducción, cuestionando su impacto en la protección del patrimonio, según posts en X.

La reserva, que incluye más de 800 figuras zoomorfas y antropomorfas de hace 2.000 años, enfrenta también tráfico de terrenos, como en Caral y Chan Chan, según cosas.pe. El Colegio de Arqueólogos advirtió sobre presiones para eliminar la intangibilidad por actividades mineras y agrícolas.

Contexto relevante:

Las Líneas de Nazca, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994, son un tesoro arqueológico en Ica y Ayacucho, amenazado por minería ilegal y desastres naturales. En 2024, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron USD 7.000 millones, según Energiminas, mientras el presupuesto para combatir esta actividad se redujo 25% en los últimos años.