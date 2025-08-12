COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

¡Alerta en Ecuador! La ONU se pronuncia sobre el conflicto entre Noboa y la Corte Constitucional

La ONU critica los ataques del Gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional de Ecuador, tras la marcha de este 12 de agosto.
3 minutos de lectura
¡Alerta en Ecuador! La ONU se pronuncia sobre el conflicto entre Noboa y la Corte Constitucional
La manifestación fue convocada por el presidente Daniel Noboa.
¡Alerta en Ecuador! La ONU se pronuncia sobre el conflicto entre Noboa y la Corte Constitucional
La manifestación fue convocada por el presidente Daniel Noboa.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronunció el martes 12 de agosto de 2025 sobre la situación en Ecuador. El pronunciamiento fue en defensa de la Corte Constitucional, el mismo día que el Gobierno de Daniel Noboa lideró una marcha en su contra en Quito.

La oficina de la ONU considera los ataques a la Corte Constitucional de Ecuador inaceptables. Además, hace un llamado para garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de sus jueces y personal.

La ONU se pronuncia sobre la marcha

El pronunciamiento se realizó a través de la cuenta oficial de X de UN Human Rights. Fue compartido por ONU Derechos Humanos – América del Sur. El mensaje atribuido a Volker Türk dice: “Los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables.

Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”. Esta declaración surge después de una movilización convocada por el Gobierno contra la Corte Constitucional. La marcha se realizó en la capital, Quito, el 12 de agosto.

El mensaje de la ONU se suma a la declaración de Juanita Goebertus. Ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). Goebertus también utilizó la red social X para expresar su rechazo. Ella afirmó: “Los ataques a los jueces de la @CorteConstEcu son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho”.

Además, hizo un llamado para no poner en riesgo la labor de la Corte. Este llamado es una respuesta a la exhibición de los rostros de los jueces en vallas publicitarias.

Tensión entre el Gobierno y la Corte

La manifestación fue convocada por el presidente Daniel Noboa. El mandatario reiteró sus cuestionamientos a la Corte Constitucional. Señaló que los jueces “buscan esconder sus nombres y rostros”. Durante la marcha pacífica, los manifestantes llevaban carteles en contra del organismo. Un cartel que se repetía entre los participantes tenía la leyenda “Jueces corruptos a la cárcel”.

Además, en vallas colocadas en la capital, aparecían los rostros de los nueve jueces. La leyenda en las vallas decía: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

La Corte Constitucional también se pronunció sobre esta situación. Lo hizo mientras se desarrollaba la movilización. El organismo aseguró que la exhibición de los rostros de sus juezas y jueces constituye una “estigmatización”. Esto incrementa el “riesgo a su seguridad e integridad personal”.

La Corte advierte sobre la necesidad de proteger a los funcionarios judiciales. Los ataques contra los jueces se consideran un atentado a la democracia.

El debate sobre la independencia judicial ha cobrado relevancia en Ecuador. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación. Los ataques a la Corte Constitucional de Ecuador ponen en peligro la estabilidad democrática del país.

 

