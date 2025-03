Compártelo con tus amigos:

La reconocida presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, popularmente conocida como “La Caramelo”, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su participación en la Teletón USA 2025. Sin embargo, esta vez asumirá un desafío poco común para ella: cantar en un evento benéfico.

A través de sus redes sociales, Alejandra Jaramillo compartió la noticia con emoción y algo de nerviosismo; en diversas ocasiones ha dicho que no posee habilidades para el canto. No obstante, aceptó el reto después de enterarse de que ninguno de los participantes es cantante profesional. Su principal motivación es el deseo de aportar a la noble causa de la Teletón, que recauda fondos para niños con necesidades especiales y familias en situación vulnerable.

“Cuando me invitaron y me dijeron que sería un reto diferente, pensé en decir que no. Pero cuando supe que lo más importante era la causa y no el talento vocal, me animé. No tengo una voz privilegiada, pero sí muchas ganas de ayudar”, expresó Jaramillo en un video publicado en sus redes sociales.

Para prepararse, la producción del evento le proporcionó clases de canto con una profesora especializada. Sin embargo, la presentadora no tardó en confirmar sus limitaciones en esta disciplina, aunque tomó la situación con humor y entusiasmo.

Alejandra Jaramillo posteó un video cantando

Como parte de su proceso de ensayo, Alejandra Jaramillo compartió en sus redes un video interpretando el tema “¡Corre!” del dúo Jesse & Joy. En la grabación, sus seguidores la apoyaron con mensajes de aliento . A pesar de las dificultades, la presentadora ecuatoriana ha dejado claro que su prioridad es disfrutar del reto.

“Lo haré con el corazón, porque lo más importante es ayudar”, concluyó. La Teletón USA 2025 reunirá a distintas personalidades del entretenimiento en un evento solidario que busca generar un impacto positivo en la vida de miles de niños y familias.

Yury Cobeña.