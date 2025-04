Alejandra Guzmán y Frida Sofía logran avance en su reconciliación familiar tras años de conflicto

Tras un prolongado distanciamiento y tensiones familiares, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía comienzan a reconstruir su vínculo. La reconciliación entre madre e hija avanza poco a poco, según reveló Pablo Moctezuma, padre de Frida, a su llegada a México después de pasar tiempo con su hija en Estados Unidos. El empresario destacó que, aunque el proceso aún no está completo, ambas están trabajando para sanar su relación.

El acercamiento entre la famosa cantante mexicana y su hija se produjo luego de un periodo complicado marcado por acusaciones graves que Frida hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán. Este conflicto afectó notablemente la relación madre-hija, provocando años de distancia. Sin embargo, la reciente pérdida de Silvia Pinal, madre de Alejandra y abuela de Frida, habría sido un factor clave para que ambas decidieran retomar el contacto.

Los primeros pasos de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Pablo Moctezuma ofreció declaraciones, señalando que el proceso de reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía avanza con paciencia y día a día. “No me quiero adelantar a cosas, el caso es que están muy bien. Sé que hablaron muy bien y un día a la vez”, afirmó, subrayando que la relación se está reconstruyendo gradualmente. Asimismo, expresó optimismo al destacar que ambas están en camino de superar sus diferencias, aunque reconoció que aún no todo ha vuelto a la normalidad: “No creas que ya es todo como nuevo, pero ahí va poco a poco”, precisó.

El padre de Frida también destacó la felicidad y tranquilidad que este acercamiento ha generado en su hija. “Está muy contenta, feliz, la verdad nunca la he visto tan contenta. Creo que ya se liberó de eso, ya perdonó, o se perdonaron ambas. Están en buenos términos, me da gusto por Fridita, que ya merece estar feliz”, comentó Moctezuma, quien prefirió no profundizar en el tema de Enrique Guzmán, aunque manifestó su confianza en que la justicia se encargará del asunto.

El papel de la pérdida familiar en la reconciliación

La muerte de la actriz Silvia Pinal provocó un impacto profundo en la familia Guzmán. Según Pablo Moctezuma, fue un momento decisivo para que Alejandra Guzmán y su hija se dieran la oportunidad de dejar atrás los conflictos que las mantenían alejadas. Este episodio doloroso habría abierto la puerta a la reconciliación, permitiendo que madre e hija retomaran conversaciones después de años de distanciamiento.

Alejandra Guzmán, por su parte, ya había expresado en enero la posibilidad de reconciliarse con Frida Sofía. En una entrevista, la cantante describió el reencuentro con su hija tras la muerte de Silvia Pinal como un momento conmovedor y lleno de emociones. ‘La Guzmán’ también destacó la importancia de ese encuentro y la apertura de Frida para restablecer la relación.

Esperanzas para una relación renovada

Aunque queda camino por recorrer, el reciente acercamiento entre Alejandra y Frida genera esperanzas de que puedan dejar atrás los conflictos. Este proceso de reconciliación entre madre e hija no solo implica sanar viejas heridas, sino también avanzar con paciencia y comprensión. La disposición de Alejandra y Frida Sofía para dialogar y perdonarse demuestra que, a pesar de las dificultades, la familia Guzmán busca restablecer la armonía y fortalecer sus lazos afectivos.