¡Alarmante! 650 guayaquileños buscan ayuda diaria en el Bicentenario por problemas respiratorios

En Guayaquil se registra un repunte de casos de problemas respiratorios, solo en el Hospital Municipal Bicentenario atienden hasta 650 pacientes diarios en medio de un repunte de enfermedades y cuadros respiratorios. Las bajas temperaturas de la temporada agudizan afecciones como resfriados, faringitis, amigdalitis, rinitis alérgica e infecciones de vías respiratorias superiores.

Según el Municipio de Guayaquil, entre enero y mayo de 2025, las consultas por estas dolencias sumaron 46.556, un 24% más que en el mismo período de 2024. Juan Carlos González, director de Salud e Higiene del Municipio, asegura que el hospital cuenta con recursos suficientes. “Disponemos de medicamentos para hipertensión, diabetes, antibióticos para infecciones bacterianas y analgésicos como ibuprofeno”, afirmó.

El Bicentenario opera de 07:30 a 16:00, con personal médico capacitado, equipos modernos y una farmacia abastecida. Esta infraestructura permite atender casos desde diagnósticos hasta tratamientos completos. Pacientes como María Soledispa, madre de un niño de diez años, destacan la diferencia con otros centros: “Aquí la pediatra revisa bien, da medicación y agenda citas de seguimiento”. Además, el Municipio ha fortalecido su red de salud con 531 brigadas médicas gratuitas entre enero y mayo de 2025, beneficiando a 50.703 personas en sectores vulnerables como Chongón, Posorja y Tenguel.

Repunte de problemas respiratorios

El repunte de enfermedades respiratorias no es un fenómeno nuevo en Guayaquil. En agosto de 2024, el alcalde Álvarez reportó un aumento de casos de rinofaringitis aguda, pasando de 211 en junio a 416 en julio. Este antecedente, publicado en redes sociales, subraya la capacidad del Bicentenario para adaptarse a picos de demanda, se informó desde el municipio. Asimismo, datos de 2023 muestran que el 15% de las consultas en clínicas móviles municipales correspondieron a problemas respiratorios, un patrón que persiste.

La Dirección de Salud e Higiene ha implementado estrategias preventivas, incluyendo campañas de promoción de la salud. Guayaquil ha impulsado otros proyectos similares para fortalecer la salud pública. En 2024, el Municipio lanzó un plan de telemedicina que busca atender a 30.000 personas mensualmente en 2025, enfocado en zonas vulnerables. Aunque las clínicas móviles han enfrentado retos, como la reducción de 162 profesionales médicos en 2024.

Según la Alcaldía de Guayaquil, las brigadas médicas han cubierto la brecha, atendiendo a 18.089 niños y 8.300 adultos mayores. Además, la atención odontológica creció un 44.4% entre 2023 y 2024, con 78.357 beneficiarios. La Comisión de Salud Pública del Municipio, presidida por la concejala July Alvarez Loor, socializó en 2025 los programas ejecutados en 2024 y las metas hasta junio de este año.

Red de atención municipal

Un informe municipal destaca la sostenibilidad de la red de salud municipal, que combina prevención, atención primaria y servicios especializados. Proyectos como el Hospital Bicentenario y las brigadas médicas se alinean con el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI).

Sin embargo, el aumento de casos de problemas respiratorios plantea retos. Las bajas temperaturas, combinadas con factores como la contaminación y las alergias estacionales, y enfermedades como la Tosferina exigen una respuesta continua. El Municipio planea reforzar las campañas de prevención y mantener el abastecimiento de medicamentos. La atención gratuita y el enfoque en sectores vulnerables marcan un estándar en salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud indicó en un comunicado que, frente al descenso sostenido de las coberturas de vacunación de tosferina, registrado principalmente durante la pandemia por COVID-19, y en el contexto del actual resurgimiento global de casos en varios países de la Región de las Américas, insta a los Estados Miembros a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica y a mantener un monitoreo continuo, detallado y desagregado de las coberturas de vacunación en la población infantil.

Esto con especial atención a los menores de 1 año y menores de 5 años. Es prioritario identificar de manera oportuna a los grupos poblacionales que no reciben las vacunas de tos ferina con las dosis recomendadas, en particular a los lactantes no vacunados o con esquemas incompletos, a fin de implementar acciones correctivas que permitan cerrar brechas de inmunización y prevenir brotes.