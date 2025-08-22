COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Aladino celebra 70 años en familia mientras continúa su recuperación médica

El 'Mago de la Rockola', Aladino, recibió el cariño de su entorno más cercano en Estados Unidos, marcado por la esperanza en su salud.
El cantante ecuatoriano Aladino, reconocido como ‘El Mago de la Rockola’, cumplió 70 años el pasado 21 de agosto. La celebración se realizó en Estados Unidos, lejos de los escenarios, pero rodeado del amor de su familia, en un contexto marcado por su proceso de recuperación médica tras complicaciones de salud que comenzaron en 2024.

La celebración fue sencilla pero cargada de sentimientos. En un video compartido por su hija Gianella Vargas, se observa a Aladino acompañado de un pastel, mientras su hija lo abraza y le da un beso. La publicación emocionó a sus seguidores, quienes han seguido de cerca su estado de salud desde marzo de 2024. Fecha en la que lo internaron de emergencia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Durante dos semanas permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y luego fue trasladado a Boston, Estados Unidos, para recibir tratamientos especializados y terapias de rehabilitación. Desde entonces, su actividad en redes sociales se redujo, lo que generó especulaciones sobre su recuperación.

Presencia limitada en redes y apoyo familiar

En su cumpleaños número 70, Aladino retomó la interacción en Instagram al compartir algunas felicitaciones enviadas por colegas, amigos y fanáticos. Aunque no publicó mensajes directos ni videos, agradeció las muestras de cariño a través de historias en la plataforma.

Su prioridad sigue siendo la recuperación, siempre acompañado por sus hijos, quienes se han convertido en su principal apoyo. El artista ha manifestado en ocasiones anteriores que hablará con los medios cuando lo considere oportuno.

Aladino: Un ícono de la música popular ecuatoriana

A pesar de la distancia de los escenarios, Aladino mantiene vivo su legado musical. Sus canciones, que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones en Ecuador, siguen sonando en fiestas, radios y plataformas digitales, recordando por qué lo consideran uno de los artistas más emblemáticos del país.

El cumpleaños de Aladino se convirtió en un recordatorio del afecto que el público mantiene hacia él. Con una trayectoria que lo consagra como uno de los íconos de la música popular ecuatoriana, los seguidores esperan con optimismo su mejoría y, eventualmente, su regreso a los escenarios.

