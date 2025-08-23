Familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron al periodista Xavier Ramos tras su asesinato

Al periodista Xavier Ramos, a quien asesinaron en su departamento, en el norte de Guayaquil, lo sepultaron pasado el mediodía de este sábado 23 de agosto. La ceremonia se dio en el cementerio Jardines de Esperanza. La Policía Nacional informó que el cuerpo del comunicador presentaba al menos cuatro puñaladas, y las investigaciones para esclarecer el crimen están en curso.

El sepelio, realizado al mediodía, reunió a familiares, colegas y excompañeros universitarios del comunicador. Todos ellos acudieron para rendirle homenaje y acompañar a su familia. Tras una misa oficiada en el cementerio, los presentes compartieron anécdotas y destacaron la trayectoria de Ramos. Algo más de 20 años cumplió el comunicador en el mundo periodístico.

Adiós al periodista Xavier Ramos

El comunicador, conocido por sus informes sobre temas sociales, económicos, políticos y ambientales, fue sepultado pasadas las 13:00 en medio de un ambiente de consternación. Ramos, quien también ejerció el periodismo en la provincia de Manabí, dejó un legado significativo en el gremio. Sus colegas resaltaron su compromiso con la investigación y el análisis profundo de problemáticas nacionales.

Durante el sepelio, se recordaron momentos de su carrera, como sus coberturas de impacto en comunidades vulnerables y su dedicación a temas ambientales. La Policía Nacional no ha proporcionado detalles adicionales sobre el móvil del asesinato ni sobre posibles sospechosos. Sin embargo se informó que las indagaciones avanzan para identificar a los responsables.

Riesgos que enfrentan los periodistas en el país

Este crimen se suma a la creciente preocupación por la seguridad de los periodistas en Ecuador, un tema que ha generado alertas en organizaciones de prensa y derechos humanos. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en los últimos años se han registrado varios casos de violencia contra comunicadores. El sepelio de Xavier Ramos fue una oportunidad para reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en el país.

A Xavier Ramos, periodista de El Universo, lo encontraron muerto en su departamento la noche del jueves. Al no saber nada de él en todo el día y de no contestar los mensajes o llamadas, sus compañeros de labores y familiares alertaron a las autoridades. Se presume que a Ramos lo asesinaron durante la madrugada o la mañana del jueves. La Policía confirmó que presentaba al menos cuatro puñaladas. (17)