COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Al menos cinco muertos en accidente de autobús turístico en Nueva York, Estados Unidos

Equipos de rescate, incluidas ambulancias y helicópteros médicos, acudieron al lugar para trasladar a los heridos a hospitales cercanos
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tragedia en autopista de Nueva York Autobús turístico vuelca y deja cinco fallecidos
Tragedia en autopista de Nueva York Autobús turístico vuelca y deja cinco fallecidos
Tragedia en autopista de Nueva York Autobús turístico vuelca y deja cinco fallecidos
Tragedia en autopista de Nueva York Autobús turístico vuelca y deja cinco fallecidos

Kathya Mero

Redacción ED.

Un autobús turístico con 54 pasajeros volcó en la autopista Interestatal 90, cerca de Pembroke, Nueva York, Estados Unidos, dejando al menos cinco muertos y múltiples heridos. El vehículo, que regresaba a la ciudad de Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara, perdió el control por causas aún bajo investigación, según informaron las autoridades locales. Los pasajeros, en su mayoría de nacionalidad india, china y filipina, fueron atendidos por equipos de emergencia, y algunos heridos ya fueron dados de alta.

El accidente ocurrió en una zona de alta densidad de tráfico, a unos 40 kilómetros al este de Búfalo. El portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, James O’Callaghan, explicó que el autobús “se desvió hacia la mediana y, al corregir en exceso, terminó en una zanja”. Varias personas quedaron atrapadas en el vehículo, mientras que otras fueron expulsadas, agravando las lesiones debido a que muchas no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Respuesta de emergencia y asistencia

Equipos de rescate, incluidas ambulancias y helicópteros médicos, acudieron al lugar para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, como el Erie County Medical Center (ECMC), que recibió al menos 16 víctimas. La presidenta de Mercy Flight, Margaret Fiorentino, confirmó que se trasladaron aproximadamente 20 heridos, incluidos dos menores. Intérpretes fueron desplegados para asistir a los pasajeros, principalmente de origen indio, chino y filipino, facilitando la comunicación con los servicios de emergencia.

Las autoridades descartaron inicialmente fallos mecánicos o consumo de sustancias por parte del conductor como causas del accidente. “Se cree que el conductor se distrajo, perdió el control y corrigió en exceso”, indicó el agente Andre Wray en una rueda de prensa. El conductor, quien sobrevivió y está en buen estado, colabora con la investigación, y no se han presentado cargos en su contra.

Accidentes en transitada vía 

La Interestatal 90, una autopista transcontinental que atraviesa varios estados, es conocida por su alto flujo de tráfico.  Este accidente se suma a otros incidentes en la región. En 2023, Nueva York implementó una ley que exige el uso de cinturones de seguridad en autobuses chárter fabricados después de noviembre de 2016. Sin embargo, no se ha confirmado si este vehículo cumplía con dicha normativa.

La gobernadora Kathy Hochul expresó en su cuenta de X que su equipo coordina con las autoridades locales para brindar asistencia a los afectados. La autoridad calificó el suceso como un “trágico accidente”. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Subastan traje icónico de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2’ por hasta 200 mil dólares

Nace el hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús, figuras del deporte ecuatoriano

Al menos cinco muertos en accidente de autobús turístico en Nueva York, Estados Unidos

Martín Vizcarra, primer expresidente peruano trasladado de Barbadillo a prisión común

¿Quién es el multimillonario visitará los restos del Titanic después de la tragedia de OceanGate?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Subastan traje icónico de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2’ por hasta 200 mil dólares

Nace el hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús, figuras del deporte ecuatoriano

Al menos cinco muertos en accidente de autobús turístico en Nueva York, Estados Unidos

Martín Vizcarra, primer expresidente peruano trasladado de Barbadillo a prisión común

¿Quién es el multimillonario visitará los restos del Titanic después de la tragedia de OceanGate?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Subastan traje icónico de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2’ por hasta 200 mil dólares

Nace el hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús, figuras del deporte ecuatoriano

Martín Vizcarra, primer expresidente peruano trasladado de Barbadillo a prisión común

¿Quién es el multimillonario visitará los restos del Titanic después de la tragedia de OceanGate?

Violencia en Manta: Dos ataques armados dejan tres muertos en una noche

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO