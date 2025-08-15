Al menos 13 muertos por consumir alcohol adulterado en Kuwait

El Ministerio de Sanidad de Kuwait confirmó este jueves que al menos 13 personas han fallecido y otras 63 han requerido atención hospitalaria en los últimos días por intoxicación con bebidas adulteradas con metanol, en casos que afectan principalmente a inmigrantes de origen asiático.

Un brote de intoxicaciones por metanol

Las autoridades sanitarias informaron que los afectados comenzaron a llegar a distintos hospitales del país desde el sábado. Los pacientes presentaban síntomas graves como vómitos, pérdida de conciencia y dificultades respiratorias.

En varios casos fue necesario aplicar diálisis de urgencia o asistencia con respiración artificial para estabilizar a los intoxicados. Según el balance oficial, 21 de los pacientes han sufrido daños en la visión, incluyendo cuadros de ceguera provocados por el consumo de metanol.

Restricciones en torno al alcohol en Kuwait

Kuwait, país de mayoría musulmana, mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en lo referente al consumo de bebidas alcohólicas. La importación, venta y consumo de alcohol está prohibida, salvo en determinados espacios autorizados y controlados, destinados sobre todo a ciudadanos extranjeros.

Este contexto ha favorecido la existencia de un mercado clandestino de alcohol adulterado, que en esta ocasión habría estado detrás de las muertes y hospitalizaciones. Las autoridades no han detallado aún si se ha identificado a los responsables de la distribución de las bebidas tóxicas.

Perfil de las víctimas

El Ministerio de Sanidad explicó que la totalidad de los casos se ha dado entre inmigrantes de origen asiático, aunque no precisó nacionalidades concretas. Estos trabajadores constituyen una parte importante de la fuerza laboral kuwaití, principalmente en sectores de la construcción y los servicios.

Los fallecidos y heridos pertenecían a este grupo poblacional, lo que refleja también la vulnerabilidad de los migrantes en países donde el acceso a bienes básicos y servicios suele estar condicionado por su estatus legal y social.

Efectos del metanol en el organismo

El metanol es un compuesto químico altamente tóxico que se utiliza principalmente en la industria, como solvente o en la producción de combustibles. A diferencia del etanol —presente en las bebidas alcohólicas seguras para el consumo humano—, el metanol provoca intoxicación grave, incluso en pequeñas dosis.

Sus efectos incluyen dolor abdominal, vómitos, alteraciones visuales, convulsiones, coma y la muerte. En casos de supervivencia, puede dejar secuelas permanentes como ceguera o daño renal irreversible.

Reacción de las autoridades de Kuwait

El Gobierno kuwaití indicó que se están investigando los puntos de distribución de las bebidas adulteradas y advirtió que se aplicarán sanciones severas a los responsables. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención relacionada con el caso.

Organizaciones internacionales de salud han reiterado que este tipo de intoxicaciones son recurrentes en países donde el acceso a bebidas alcohólicas legales está prohibido o limitado, lo que impulsa a ciertos sectores de la población a recurrir al mercado clandestino.