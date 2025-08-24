Estos son las identidades de los cinco hombres asesinados en la parroquia Crucita, de Portoviejo

Al centro forense, ubicado en la ciudad de Manta, se trasladaron los cadáveres de los cinco hombres que fueron asesinados este sábado 23 de agosto de 2025 en el sector Las Gilces, parroquia Crucita, Portoviejo, cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaban, informó la Policía Nacional, en un nuevo episodio de violencia que sacude a Ecuador.

Aproximadamente a las 16h15 un grupo de sicarios atacó un vehículo Hyundai Tucson gris en la parroquia Crucita, cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Este hecho dejó como resultado cinco víctimas mortales. Las autoridades identificaron a los fallecidos como José García Zambrano, Josué Palacios Carranza, Diego Vega Mero, Kevin Mera Castro y Jefferson Chávez Loor. Todos eran pescadores,oriundos de las localidades de San Jacinto y San Clemente, cantón Sucre.

Asesinados en Crucita por varios hombres armados

Wladimir Acurio, jefe de la Subzona Manabí de la Policía Nacional, confirmó que José García Zambrano tenía antecedentes penales por receptación y tenencia ilegal de armas de fuego. Se informó también que las otras víctimas no registraban antecedentes. En las cercanías del lugar del ataque, la Policía encontró un vehículo presuntamente utilizado por los atacantes. Dicho automotor presentaba alteraciones en su placa, un detalle que está bajo investigación.

Los cuerpos de las víctimas los trasladaron al centro forense de Manta para realizar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo autopsias y trámites de identificación. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Este violento episodio se suma a una serie de masacres registradas en Ecuador en las últimas semanas. Esto en un contexto de creciente inseguridad atribuido a la actividad de bandas criminales.

Masacres en otras provincias del país

Hace menos de una semana, siete hombres fueron asesinados en un billar en Santo Domingo. Tres semanas antes, un ataque en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, dejó 17 víctimas fatales. Días previos a ese hecho, otro ataque en un billar en el cantón Villamil Playas, también en Guayas, cobró la vida de cinco personas.

El Gobierno ecuatoriano, que declaró un “conflicto armado interno” en 2024 para combatir a estas organizaciones delictivas, enfrenta el desafío de contener la escalada de violencia que ha posicionado al país como uno de los más afectados por homicidios en la región. (17)