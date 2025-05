¿Ajo en la Met Gala? Los tres alimentos que Anna Wintour prohibió en el evento

La Met Gala 2025, celebrada el 5 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, destacó por su tema “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: sastrería de estilo negro), pero también por las estrictas reglas de su anfitriona, Anna Wintour, editora de Vogue. Según un informe de E! News, Wintour mantuvo su prohibición de tres alimentos en el menú: ajo, cebolla y cebollino, una decisión que aplica desde años anteriores. La medida busca garantizar una experiencia impecable para los 650-700 invitados, incluidas celebridades como Zendaya y Shah Rukh Khan.

En una entrevista con Jenna Bush Hager en The Today Show en 2024, Wintour explicó: “Son tres cosas que no me gustan particularmente”. Sin embargo, Josh Jackson, chef de Great Taste Catering en Los Ángeles, señaló a Parade que la prohibición responde a preocupaciones prácticas: “No quiere que la comida afecte el aliento de los invitados”. Estos ingredientes, de la familia de las aláceas, son conocidos por causar mal aliento, y el cebollino puede quedarse entre los dientes, algo indeseable en un evento fotografiado globalmente.

El menú, diseñado por el chef Kwame Onwuachi, propietario de Tatiana en Nueva York, se alineó con el tema del evento, destacando sabores afrocaribeños. Aunque no se revelaron detalles específicos, BET reportó que los platos evitaron los ingredientes vetados, priorizando presentaciones elegantes para complementar los atuendos de alta costura. La Met Gala recauda fondos para el Costume Institute, con ingresos de 31 millones de dólares en este 2025, según datos oficiales.

Razones que van más allá de la estética

La exclusión de ajo, cebolla y cebollino no es solo estética. Jackson mencionó que, aunque raras, las alergias a las aláceas afectan a algunos invitados, lo que refuerza la decisión. Además, Wintour supervisa cada detalle, desde las servilletas hasta la disposición de los platos, según André Leon Talley en el documental The First Monday in May (El primer lunes de mayo). Su enfoque garantiza que la comida no distraiga de la moda, con un costo por entrada de 75,000 dólares en 2024 y 2025, reportó Forbes.

En años previos, otros alimentos como perejil y bruschetta también fueron vetados. El perejil por adherirse a los dientes y la bruschetta por riesgo de manchas en los vestidos, según Robb Report. Estas reglas reflejan la obsesión de Wintour por la perfección en un evento que generó 995 millones de dólares en impacto mediático en 2023, per Launchmetrics.

Wintour prepara siempre un evento meticuloso

La prohibición asegura que los invitados, como Pharrell Williams y Lewis Hamilton, coanfitriones en 2025, disfruten de conversaciones sin preocupaciones, reforzando la política de no celulares de Wintour. “Queremos que la gente hable, no que esté en sus teléfonos”, dijo a Bush Hager. El menú, servido en mesas de 500 a 800 personas, según Page Six, prioriza platos visualmente atractivos, como los filetes de res o ensaladas de eventos pasados.

La Met Gala es más que moda; es una experiencia. La exclusión de ajo, cebolla y cebollino refleja el control de Wintour, quien también aprobó atuendos de diseñadores como Prada y Louis Vuitton. En 2025, el evento consolidó su estatus como el más exclusivo, con Bollywood presente por primera vez. La comida, aunque secundaria, es clave para mantener la elegancia.

El Costume Institute recaudó más de 200 millones de dólares desde 1995. La exclusión de alimentos problemáticos protege la imagen de un evento donde cada detalle, desde los 750,000 cristales en el vestido de Alex Consani hasta el menú, es impecable.