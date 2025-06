Agustín Casanova evalúa candidatura a prefectura de Manabí para 2027

El exalcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, conversó con eldiario.ec sobre su posible candidatura a la prefectura de Manabí en 2027, la reestructuración de su movimiento Caminantes, y los retos de la gestión municipal, incluyendo el manejo del agua potable en Portoviejo.

P: ¿Agustín Casanova se postulará para la prefectura de Manabí en 2027?

R: Actualmente, no hay candidatos definidos. Estamos reestructurando el movimiento Caminantes en los 22 cantones y, hasta diciembre, en las 56 parroquias de Manabí. Mi candidatura dependerá de mi desempeño y del respaldo que logre. Sería un honor contribuir al desarrollo de la provincia con un plan transformador, pero no es una decisión tomada.

P: ¿De qué factores dependerá su candidatura?

R: Depende de varios elementos, como el momento político, encuestas y proyecciones. En política, hay que ser realista. Si los números son favorables y hay apoyo, estaré listo para asumir el reto con responsabilidad.

P: En caso de postularse, ¿iría solo con Caminantes o en alianzas?

R: Estamos trabajando como Caminantes, pero en política las alianzas son clave. Proponemos la unidad de Manabí para impulsar proyectos transformadores ante el gobierno central. Las alianzas deben basarse en coincidencias ideológicas, porque no se pueden mezclar visiones incompatibles. En temas puntuales, no descartamos acuerdos con otros movimientos.

P: Manta enfrenta problemas para pagar un crédito de $100 millones obtenido en 2014. ¿Podría ocurrir algo similar en Portoviejo?

R: No. En Portoviejo, el crédito para el proyecto de agua potable fue estructurado con flujos financieros proyectados cuidadosamente, garantizando su repago. Los problemas surgen por mala gestión. Si la empresa de agua potable no cobra adecuadamente o tiene costos elevados, no podrá pagar. En Portoviejo, eso está controlado.

P: ¿Qué se necesita para evitar problemas financieros en la empresa de agua potable?

R: Es simple: cobrar el agua vendida, no regalarla, y mantener una administración eficiente. El servicio de agua potable es monopólico, por lo que no debería generar pérdidas si se gestiona bien. Una buena lectura de medidores y un sistema comercial funcional son esenciales.

P: ¿A cuántos años se estructuró el crédito para el proyecto Triple A en Portoviejo?

R: El crédito es a 25 años, con 5 años de gracia y una tasa inicial de 2.5%, que es variable. Cubre $122 millones de un proyecto total de $127 millones, aunque el monto a pagar es menor por componentes no reembolsables. Además, mejoramos los ingresos propios del municipio, reduciendo la dependencia del 80% al 47%, lo que permitió acceder a este financiamiento.

P: ¿Portoviejo sigue la ruta que dejó su administración?

R: Prefiero no opinar sobre la gestión actual. Hace poco más de dos años dejé la alcaldía, y mi deseo es que a Portoviejo le vaya bien. La ciudadanía evaluará si los servicios son adecuados. No me corresponde juzgar; quiero que la ciudad prospere.

P: ¿Caminantes tiene perfiles definidos para la alcaldía de Portoviejo?

R: Los candidatos deben ganar en primarias y trabajar por el movimiento, no por intereses personales. No se trata de chequeras, sino de compromiso. Estamos formando líderes, especialmente mujeres y jóvenes, para que representen a Caminantes con preparación y valores.

P: ¿Qué papel tendrán las mujeres y los jóvenes en Caminantes?

R: Queremos que las mujeres ocupen roles protagónicos, no solo por cumplir la ley de paridad (50% de candidatas), sino por su capacidad y principios. Los jóvenes también son prioridad, porque la política actual decepciona al no darles espacios reales. Formamos líderes para cambiar eso.

P: ¿Hay planes de alianzas con movimientos como ADN?

R: No solo con ADN, sino con cualquier movimiento que comparta nuestras visiones. Sin embargo, nuestra prioridad ahora es fortalecer Caminantes territorialmente. Las alianzas se discutirán en 2026, sin imposiciones, buscando a los mejores hombres y mujeres con aceptación popular.

P: En 2022, Caminantes logró 8 alcaldías en Manabí. ¿Cuál es la proyección para 2027?

R: Más que ganar alcaldías, buscamos candidatos que administren bien y no dañen la imagen del movimiento. Estamos corrigiendo errores, formando líderes y asegurando que quienes nos representen compartan nuestra doctrina de desarrollo a través de una economía social de mercado.

P: ¿Los municipios pequeños pueden lograr resultados como los de Portoviejo?

R: Sí, si levantan proyectos serios y acceden a créditos de la banca multilateral. La clave es reducir costos y gastos innecesarios, trabajar con un buen equipo y tomar decisiones responsables, incluso si no son populares. La buena gestión no depende del tamaño del municipio.