COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Agro

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

El ministro Danilo Palacios informó que se destinarán 10 millones de dólares para la adquisición del arroz cáscara. Los recursos provienen de la eliminación del subsidio al diésel.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos.
Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz emitido en agosto de 2016. Además, deben seguir las directrices adicionales que establezca el MAGP. Foto: Freepik.
MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos.
Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz emitido en agosto de 2016. Además, deben seguir las directrices adicionales que establezca el MAGP. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) anunció la compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para fortalecer al sector arrocero nacional. Esta medida busca respaldar a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos. Estas son provincias que concentran la mayor parte de la producción ecuatoriana, informó la cartera de Estado este 17 de septiembre de 2025.

La operación se realizará en coordinación con la agroindustria. Se usarán procesos transparentes y precios justos. Según el MAGP, esta acción se suma a los beneficios que reciben los agricultores tras el incremento del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Financiamiento y precios oficiales para los productores

El ministro Danilo Palacios informó que se destinaron 10 millones de dólares para la adquisición del arroz cáscara. Los recursos provienen de la eliminación del subsidio al diésel. Con ello, se busca impulsar un esquema más eficiente de distribución en beneficio directo del campo ecuatoriano.

El MAGP garantizó el respeto al precio mínimo de sustentación establecido en el Acuerdo Ministerial 002-2025:

-36 dólares por saca de arroz grano largo

-34 dólares por saca de arroz grano corto. De este modo, se asegura una compensación adecuada.

Transparencia y reglas claras para la agroindustria

Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz emitido en agosto de 2016. Además, deben seguir las directrices adicionales que establezca el MAGP. El proceso será abierto y público. Esto garantizará una participación equitativa en el sector.

El ministerio trabaja actualmente en la normativa interna para ejecutar el plan de compra. Una vez listos los lineamientos, los difundirá en sus canales oficiales con el fin de garantizar un proceso claro.

Respaldo al sector arrocero ecuatoriano

Es así que este anuncio representa un respiro para los agricultores de Guayas y Los Ríos. El MAGP ratificó su compromiso de fortalecer la cadena arrocera, garantizar precios justos y fomentar un sector más equitativo y productivo.

Con esta compra masiva, el Gobierno busca reducir la presión económica de los productores. Además, estabilizará el mercado y reforzará la confianza en los mecanismos de comercialización del arroz ecuatoriano.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Jipijapa: 16 kilómetros de vías rurales en mal estado frenan la producción agrícola

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO