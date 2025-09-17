MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) anunció la compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para fortalecer al sector arrocero nacional. Esta medida busca respaldar a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos. Estas son provincias que concentran la mayor parte de la producción ecuatoriana, informó la cartera de Estado este 17 de septiembre de 2025.

La operación se realizará en coordinación con la agroindustria. Se usarán procesos transparentes y precios justos. Según el MAGP, esta acción se suma a los beneficios que reciben los agricultores tras el incremento del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Financiamiento y precios oficiales para los productores

El ministro Danilo Palacios informó que se destinaron 10 millones de dólares para la adquisición del arroz cáscara. Los recursos provienen de la eliminación del subsidio al diésel. Con ello, se busca impulsar un esquema más eficiente de distribución en beneficio directo del campo ecuatoriano.

El MAGP garantizó el respeto al precio mínimo de sustentación establecido en el Acuerdo Ministerial 002-2025:

-36 dólares por saca de arroz grano largo

-34 dólares por saca de arroz grano corto. De este modo, se asegura una compensación adecuada.

Transparencia y reglas claras para la agroindustria

Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz emitido en agosto de 2016. Además, deben seguir las directrices adicionales que establezca el MAGP. El proceso será abierto y público. Esto garantizará una participación equitativa en el sector.

El ministerio trabaja actualmente en la normativa interna para ejecutar el plan de compra. Una vez listos los lineamientos, los difundirá en sus canales oficiales con el fin de garantizar un proceso claro.

Respaldo al sector arrocero ecuatoriano

Es así que este anuncio representa un respiro para los agricultores de Guayas y Los Ríos. El MAGP ratificó su compromiso de fortalecer la cadena arrocera, garantizar precios justos y fomentar un sector más equitativo y productivo.

Con esta compra masiva, el Gobierno busca reducir la presión económica de los productores. Además, estabilizará el mercado y reforzará la confianza en los mecanismos de comercialización del arroz ecuatoriano.