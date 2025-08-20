¿Agredió a un hincha? Video muestra un polémico momento de Mauro Icardi en Turquía

Un video difundido en las últimas horas ha puesto al futbolista argentino Mauro Icardi nuevamente en el ‘ojo del huracán’.

La grabación, que se registró el pasado 27 de julio, acaba de salir a la luz y mostraría una presunta agresión del delantero contra un hincha del Galatasaray, su equipo actual.

El incidente ocurrió mientras estaba acompañado por la China Suárez y sus hijos más pequeños, aunque no hay versiones oficiales confirmadas.

Mauro Icardi se ofuscó con un fanático

El video, grabado por fanáticos, captura a Icardi desplazándose por los pasillos de un centro comercial de Estambul rodeado por una multitud. Entre los presentes predominaban niños y adultos que intentaban acercarse al jugador para saludarlo, pedir autógrafos y tomarse selfies.

La secuencia muestra un momento de contacto físico entre Icardi y un hincha, pero no permite determinar con claridad la intención de las partes involucradas.

En un punto de la grabación, Icardi realiza un movimiento de cabeza que se interpreta como un posible cabezazo, aunque la acción completa y sus causas no quedan visibles.

La presencia de la China Suárez y sus hijos añade contexto al evento, registrado en un espacio público de Estambul, ciudad donde reside por su compromiso con el Galatasaray.

Video desata polémica contra el jugador

Otras escenas del video muestran a la China Suárez alzando la voz tras golpearse con un miembro de seguridad mientras sostenía a su hija en brazos, lo que incrementó la confusión en el lugar.

El material, difundido en TikTok en las últimas horas, ha circulado masivamente, aunque no se han establecido detalles oficiales sobre el origen o las circunstancias exactas del altercado.

El incidente ocurre en un contexto donde Icardi, delantero del Galatasaray, ha sido noticia por su vida personal y profesional, incluyendo su regreso reciente a las canchas tras una lesión.

Comentarios en el TikTok original sugieren diversas interpretaciones. Algunos usuarios indicaron que la reacción de Icardi pudo estar motivada por el deseo de proteger a su familia en medio del caos. Mientras que otros plantearon que pudo tratarse de un malentendido debido a la tensión del momento. Sin embargo, no existen declaraciones oficiales de Icardi, el Galatasaray o las autoridades para confirmar estas hipótesis.

Icardi vive momentos de polémicas

Mauro Icardi, de 32 años, juega en el Galatasaray desde 2022 y ha sido una figura destacada en la liga turca.

Su vida personal, incluyendo su relación con la China Suárez, ha mantenido a la pareja bajo escrutinio. Esto, principalmente, por su conflictiva relación con su expareja, Wanda Nara, con quien vive en litigio por la custodia de sus dos hijas. (13).