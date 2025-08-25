COMUNIDAD POR USD 1
Agreden a agente de tránsito en la Terminal Terrestre de Santo Domingo

Hace 2 meses
Agreden a agente de tránsito en la Terminal Terrestre de Santo Domingo

Una agente de tránsito fue agredida físicamente en la Terminal Terrestre. El ataque se produjo luego de que ella les negara el acceso sin un boleto.
Redacción

Redacción ED.

El sábado 23 de agosto de 2025, una agente de tránsito, de 26 años, sufrió una agresión física en la Terminal Terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana en el área de ingreso a los andenes. Una pareja, que intentaba acceder sin el boleto necesario, agredió a la uniformada. La agresión se produjo luego de que la agente les negara el paso, lo que provocó una violenta reacción por parte de los dos ciudadanos.

Santo Domingo: un control de rutina

La agente se encontraba en sus funciones, controlando el flujo de pasajeros en la entrada a los andenes. Según su testimonio, una pareja con una bebé en brazos se acercó. Al momento de la revisión, la pareja no tenía el boleto requerido para entrar. Siguiendo el protocolo, la agente les impidió el paso, lo que causó una reacción violenta.

Inicialmente, el hombre comenzó a insultar a la uniformada. Luego, la mujer se abalanzó sobre ella. La mujer le propinó varios puñetazos en el rostro. Como resultado de los golpes, la agente sufrió una hemorragia en la nariz. La agresión se intensificó cuando la agente intentó buscar ayuda.

Escalada de la violencia

Tras los primeros golpes, la agente se alejó corriendo para protegerse y pedir asistencia. Sin embargo, la agresora la persiguió. La alcanzó, la agarró del cabello y la derribó al piso. Una vez en el suelo, continuó golpeándola con los puños en la cara. La situación escaló rápidamente hasta que otros agentes de tránsito y miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar.

La intervención de los agentes permitió detener el ataque y proteger a la uniformada. Los policías procedieron a detener a la pareja agresora. Se les trasladó a las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos. La agente agredida recibió atención médica por las lesiones sufridas. (M.F.A.)

 

