Hace 2 meses
Seguridad
Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Dos agentes de tránsito fueron secuestrados la noche del martes 26 de agosto, en un suceso que activó a todas las unidades del Bloque de Seguridad.
Redacción

Redacción ED.

Un nuevo hecho delictivo genera preocupación en Santo Domingo de los Tsáchilas. Dos agentes de tránsito fueron secuestrados la noche del martes 26 de agosto, en un suceso que activó a todas las unidades del Bloque de Seguridad.

De un momento a otro se conoció que dos agentes civiles de tránsito habían sido secuestrados.

Dos agentes interceptados mientras se dirigían a casa

Según información preliminar, los agentes de tránsito se movilizaban en una motocicleta —uno de ellos con uniforme— cuando fueron interceptados por varios vehículos cerca del puente de la Pepsi, en la vía a Quevedo. El hecho ocurrió alrededor de las 23h30, cuando ambos regresaban a su domicilio tras cumplir su jornada laboral.

Agentes de tránsito secuestrados: contingente de seguridad activado 

Una vez conocido el suceso, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás instituciones del del bloque de seguridad se activaron con el fin de dar con el paradero de los agentes. El coronel Edison Molina, jefe del Distrito Oeste de la Policía Nacional en Santo Domingo, informó que durante la noche del martes y la mañana del miércoles 27 de agosto se ejecutaron varios allanamientos en sectores como Plan de Vivienda y El Proletariado.

Durante estos operativos, se hallaron indicios importantes como uno de los vehículos utilizados en el secuestro, armas y droga. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se habían reportado detenciones.

Encontraron a agentes de tránsito secuestrados

Horas después del secuestro, los dos agentes fueron localizados en la vía a Puerto Limón. Afortunadamente, no presentaban heridas ni signos de violencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil de este acto delictivo.

Se espera conocer más detalles de los allanamientos y de los responsables.

Investigación en curso

El bloque de seguridad permanece activado para ubicar a los responsables y esclarecer el caso (31)

