Agencia de Tránsito Metropolitana de Quito actualiza horarios de atención y requisitos para liberar vehículos retenidos

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito implementa cambios en los horarios y requisitos para liberar vehículos retenidos.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito anunció hoy, 19 de agosto de 2025, la modificación de los horarios de atención en sus Centros de Retención Vehicular (CRV). Este cambio surge tras la eliminación de la retención de automotores por incumplimiento del Pico y Placa.

La medida busca optimizar la gestión y ofrecer un servicio más eficiente a los conductores. Los nuevos horarios para realizar trámites son: de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y los sábados de 08:00 a 14:00.

Agencia de Tránsito: requisitos y pasos a seguir

Para liberar un vehículo retenido, los conductores deben seguir un proceso específico. La AMT enfatizó que los requisitos pueden consultarse en su página oficial (www.amt.gob.ec). El organismo exhorta a la ciudadanía a respetar las normativas de tránsito para evitar inconvenientes.

La actualización de estos horarios responde a la necesidad de la entidad de adaptarse a la eliminación de una de las principales causas de retención, que era la violación de la restricción vehicular.

Documentos requeridos para el trámite

La AMT detalla los documentos y pagos necesarios para la liberación de los automotores. Es obligatorio presentar la matrícula o el Certificado Único Vehicular (CUV), junto con una copia. Además, el propietario debe mostrar su cédula de ciudadanía o su documento de identidad.

Un requisito adicional es la presentación de la orden de libertad, si fue emitida por un juez o fiscal, cuando aplica. También es indispensable tener al día los pagos de multas pendientes en la ANT y AMT. Adicionalmente se debe cancelar los valores por garaje y grúa.

Proceso según la causa de retención

Para una liberación exitosa, los vehículos deben tener la revisión técnica y la matrícula al día. En el caso de que la retención se haya originado por un siniestro de tránsito, el propietario del auto debe presentar el parte policial. La entidad aclara que el proceso puede variar según la causa de la retención.

Por ello, se aconseja a los conductores que acudan a los CRV o revisen los canales oficiales para obtener la información precisa sobre su caso.

Recomendaciones y canales de información

La entidad recalca la importancia de cumplir con las regulaciones de tránsito para mantener la seguridad vial. Los nuevos horarios se establecen para agilizar el servicio en los CRV de Quito.

Para consultas detalladas sobre los requisitos de liberación, se sugiere a los usuarios visitar la página web de la institución. Las autoridades buscan mejorar la experiencia de los ciudadanos en los Centros de Retención Vehicular.

