Aerolínea brasileña anuncia su regreso a Ecuador con ruta directa entre Quito y Sao Paulo en 2026

La compañía aérea brasileña GOL Linhas Aéreas reanudará sus operaciones en Ecuador con vuelos directos entre Quito y Sao Paulo a partir del 2026. Este anuncio se produce tras la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Brasil, donde sostuvo una reunión con el principal directivo de la compañía.

El encuentro, realizado el 18 de agosto, buscaba impulsar la reactivación de la conectividad aérea entre ambos países, un objetivo que se concretó con el compromiso de la aerolínea de retomar la ruta. El regreso de GOL se espera que facilite el flujo de turistas y empresarios, impulsando el intercambio económico y cultural.

Un paso estratégico para la conectividad

El presidente Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld se reunieron con Celso Guimarães Ferrer, presidente y director ejecutivo de GOL Airlines, durante su estancia en Brasil. En la reunión, el Gobierno ecuatoriano expresó su interés en proporcionar las condiciones operativas necesarias para facilitar el retorno de la aerolínea.

Este compromiso incluye la coordinación de los requerimientos técnicos y comerciales para asegurar una operación exitosa. La reactivación de la ruta se considera un movimiento estratégico para el turismo y los negocios, ya que Sao Paulo es un importante centro financiero y de viajes en América del Sur.

GOL regresa tras una pausa de seis años

La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas había operado previamente en Ecuador, con vuelos directos entre Quito y Sao Paulo que comenzaron en diciembre de 2018. Sin embargo, la compañía suspendió sus operaciones en 2020 debido a la pandemia global, que afectó a la industria de la aviación en todo el mundo.

El regreso de la aerolínea, después de seis años de ausencia, representa un fuerte impulso para la conectividad aérea del país. El retorno de GOL demuestra el renovado interés en el mercado ecuatoriano y reafirma la importancia de Quito como destino internacional.

Beneficios del retorno de la aerolínea

La reactivación de esta ruta aérea beneficiará a varios sectores. Los turistas brasileños tendrán una forma más directa y eficiente de llegar a Ecuador, lo que podría aumentar el número de visitantes y la derrama económica. Para el sector empresarial, los vuelos directos facilitarán las negociaciones y los viajes de negocios entre ambos países.

Adicionalmente, el retorno de la aerolínea puede fortalecer las relaciones comerciales entre Brasil y Ecuador, fomentando nuevas oportunidades de inversión. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) informó en un comunicado que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para promover el desarrollo económico y la apertura del país a nuevos mercados.