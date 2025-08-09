Adulto mayor fue atacado a tiros mientras descansaba en barrio La Victoria de Manta

Un adulto mayor fue víctima de un ataque armado cerca del mediodía del sábado 9 de agosto de 2025, mientras descansaba bajo un árbol en el barrio La Victoria, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. De acuerdo con versiones preliminares, el hombre se encontraba aparentemente leyendo el periódico cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Alarma en el barrio La Victoria

El hecho ocurrió en el barrio La Victoria, en la parroquia Los Esteros, donde el adulto mayor, cuya identidad no ha sido revelada, descansaba sobre una estructura de madera, cuando fue blanco de una ráfaga de disparos. Los agresores, cuya identidad y paradero aún se desconocen, huyeron tras perpetrar el ataque.

Testigos relataron que el hombre quedó tendido en el lugar, con múltiples heridas, retorciéndose del dolor ante la mirada atónita de los vecinos, quienes se aglomeraron en el sitio mientras esperaban la llegada de una ambulancia. La Policía Nacional arribó minutos después para tomar procedimiento del caso, aunque no pudo intervenir médicamente debido a la gravedad de las heridas y la falta de personal especializado.

Reacción de la comunidad y traslado del herido

Ante la falta de una respuesta médica inmediata, algunos ciudadanos del sector intentaron trasladar por sus propios medios al herido hasta una casa de salud cercana, en un intento desesperado por salvarle la vida. La escena generó angustia y conmoción entre los presentes, quienes denunciaron el incremento de la inseguridad en la zona.

El hombre finalmente fue trasladado hasta una clínica cercana al lugar del ataque, pero debido a la gravedad de sus heridas perdió la vida en la entrada de la casa de salud. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía y Criminalística para tomar procedimiento del caso.

Violencia en Manta

Este nuevo hecho se suma a una serie de actos violentos que han tenido lugar en Manta y otras ciudades costeras de Ecuador en los últimos meses, en medio de una creciente disputa por el control de territorios entre bandas delictivas. La ciudad, considerada estratégica por su ubicación portuaria, ha sido uno de los principales focos de violencia armada en el país.

El Gobierno Nacional y la Policía han desplegado operativos de control y patrullaje, sin embargo, la ciudadanía exige mayor presencia estatal y respuestas concretas ante la ola delictiva que afecta la vida diaria de los habitantes. (12)