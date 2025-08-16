Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispositivos electrónicos, hay cerca de 50 PlayStation decomisadas

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó equipos electrónicos de alta gama en un operativo en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Guayaquil. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025. Dos ciudadanas provenientes de Panamá transportaban consolas de videojuegos y teléfonos celulares ocultos en su equipaje. Las pasajeras no declararon la mercancía, violando la normativa aduanera. El Senae detectó los productos mediante inspecciones con rayos X.

Los agentes encontraron 43 consolas PlayStation, cinco Nintendo Switch y ocho celulares de última generación. Una evaluación técnica estimó el valor de los bienes en 27.000 dólares. La falta de declaración constituye una infracción aduanera, ya que la normativa exige reportar mercancía con fines comerciales o en cantidades superiores a las permitidas para uso personal. Es así como, las pasajeras enfrentan procesos administrativos por el intento de ingreso ilegal.

Un intento de combatir el contrabando

El Senae señaló que el operativo forma parte de sus esfuerzos para combatir el contrabando. Los controles en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo incluyen tecnología de rayos X para inspeccionar equipajes. Esta herramienta permitió identificar los equipos electrónicos ocultos. Los agentes actuaron tras detectar anomalías en las maletas de las pasajeras. La rápida intervención evitó que los productos ingresaran al país sin pagar tributos.

La normativa aduanera establece límites estrictos para mercancías de uso personal. Los bienes que exceden estos límites deben declararse y pagar impuestos. El Senae señaló que las 43 consolas y los ocho celulares superaban claramente estos parámetros. Las autoridades confiscaron la mercancía y la trasladaron a un depósito aduanero para su custodia. El caso se encuentra bajo investigación para determinar posibles sanciones.

Impacto en la economía formal

El Senae subrayó que estos operativos protegen la economía formal. El contrabando afecta a los comercios legales que cumplen con los tributos. Además, los productos no declarados pueden incumplir regulaciones de seguridad y calidad. La institución busca garantizar que las importaciones respeten las leyes ecuatorianas. Los 27.000 dólares en mercancía decomisada representan una pérdida significativa para los contrabandistas.

El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo es un punto clave para los controles aduaneros. La afluencia de pasajeros internacionales aumenta el riesgo de ingreso de mercancías ilegales. El Senae mantiene personal capacitado y tecnología avanzada para reforzar la vigilancia. La institución instó a los viajeros a declarar cualquier bien sujeto a tributos para evitar sanciones.

Medidas y recomendaciones del Senae

El Senae realiza operativos en aeropuertos y puertos de manera rutinaria. La institución utiliza sistemas como rayos X y análisis de riesgo para detectar irregularidades. Las dos ciudadanas enfrentarán un proceso administrativo por violar la Ley Orgánica de Aduanas. Las sanciones pueden incluir multas y la confiscación permanente de los bienes.

Además, la aduana recomendó a los pasajeros informarse sobre las normativas antes de viajar. Los viajeros pueden declarar mercancías en el formulario aduanero al ingresar al país. El Senae ofrece información en su sitio web y en puntos de control.