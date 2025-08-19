COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Justicia

¡Adiós al carné físico! El nuevo documento digital que cambiará la vida de los abogados

El Consejo de la Judicatura aprueba el carné profesional digital, modernizando la identificación de los abogados en Ecuador, facilitando su acceso.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó este martes, 19 de agosto de 2025, una metodología para que los juristas del Foro de Abogados obtengan un carné digital profesional. La decisión, adoptada en la sesión ordinaria 071-2025, busca modernizar los servicios de justicia en todo el país.

Los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y el presidente Mario Godoy respaldaron esta iniciativa. La nueva herramienta, llamada “EFJ Digital”, se trabajó en conjunto por la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.

Nuevo carné digital: acceso y uso

Esta aplicación, compatible con los sistemas IOS y Android, está disponible en las tiendas oficiales App Store y Play Store. Para ingresar, los juristas necesitan su número de cédula y la misma contraseña del casillero electrónico. Una vez dentro del sistema, la app genera de forma automática el carné profesional digital.

Este documento incluye el anverso, reverso y un código QR para verificar su autenticidad. El documento digital tiene la misma validez que el carné físico, expedido por el Consejo de la Judicatura. Los juristas lo pueden exhibir electrónicamente para fines legales e institucionales.

Funcionalidad y beneficios para los juristas

La aplicación “EFJ Digital” representa un avance importante en la digitalización de los procesos judiciales. Este cambio facilita que los abogados accedan a su identificación profesional de forma rápida. Además, reduce la necesidad de portar documentos físicos, lo cual optimiza el tiempo.

El carné digital asegura que la información de los profesionales esté segura y sea accesible en cualquier momento y lugar. Esta modernización es parte de una serie de iniciativas del Consejo de la Judicatura para mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Impacto en la gestión judicial

La implementación de este carné digital simplifica la gestión administrativa dentro del sistema judicial. Verificadores institucionales podrán escanear el código QR para validar la información del jurista. Esto mejora los controles de seguridad y previene el uso de documentos falsificados.

La modernización con el carné digital es un paso firme hacia una justicia más ágil y transparente. El uso de esta tecnología permite una mayor eficiencia en las interacciones entre los juristas y las instituciones.

