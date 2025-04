Cuando se apagaron las luces: Nicolas Cage confiesa por qué se alejó de Hollywood

Nicolas Cage, el ganador del Oscar de 57 años, explicó en una entrevista con Variety desde Los Ángeles, California, por qué abandonó Hollywood. Harto de las restricciones creativas de los éxitos de taquilla, Cage encontró libertad en el cine independiente, como en su aclamada película Pig.

Nicolas Cage, una vez rey de los éxitos de taquilla, sorprendió al mundo al confesar por qué dio un paso atrás en Hollywood. En una entrevista con Variety, el actor de Leaving Las Vegas abrió su corazón. “Siento que me he ido a mi propio desierto y he dejado el pequeño pueblo que es Hollywood”, dijo.

Además de las restricciones que imponían las grandes producciones, Cage comenzó a experimentar una carrera actoral incierta. Y es que luego de una serie de proyectos que no funcionaron a nivel de taquilla, como El aprendiz de brujo (2010), Cage comenzó a sentirse «marginado» dentro de Hollywood. Todo esto aunado a su desconexión con los aspectos más superficiales del cine, lo llevó a tomar la decisión de alejarse momentáneamente.

Los grandes estudios lo asfixiaban