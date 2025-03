Compártelo con tus amigos:

Pamela Bach, la actriz de Baywatch (Guardianes de la Bahía), fue hallada muerta en su casa, dejando a todos con el corazón roto.

La actriz, conocida por sus días en “Baywatch“, fue encontrada sin vida este 5 de marzo de 2025 en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, a los 62 años. Según el reporte del médico forense de Los Ángeles, todo apunta a un triste desenlace por suicidio con un disparo, una bomba que tiene a fans y famosos en estado de shock.

Pamela Bach no era solo un rostro bonito en la playa. Esta estrella, que brilló junto a David Hasselhoff en Baywatch, se fue de este mundo de forma inesperada. Todo pasó cuando su familia, preocupada porque no contestaba, fue a buscarla a su casa en Hollywood Hills. Ahí, la encontraron sin vida, y la policía confirmó que no hay sospechas raras: fue algo personal y devastador.

Ella y David, su exmarido desde 1989 hasta 2006, fueron una dupla icónica en los 90. Se conocieron en Knight Rider, se casaron y tuvieron dos hijas, Taylor (34) y Hayley (32). Aunque su amor terminó, Pamela siempre fue parte del universo Baywatch, interpretando a Kaye Morgan, la dueña del café que todos recordamos

Un triste adiós a Pamela Bach

David Hasselhoff, de 72 años, rompió el silencio con un mensaje sencillo pero sentido: “Estamos destrozados por la partida de Pamela. Gracias por el cariño, pero pedimos privacidad”.

Antes de este triste final , Pamela Bach estaba feliz siendo abuela. Su última publicación en Instagram, el 31 de diciembre de 2024, fue un canto a la vida: “Mi corazón está lleno de gratitud por mi nieta London. Que 2025 sea pura alegría”. Nadie imaginaba que meses después, todo cambiaría.

Sus hijas aún no han hablado, pero Hayley compartió una foto vieja de sus papás con un corazón blanco en Instagram Stories. Los fans, mientras tanto, siguen llenando las redes de recuerdos y memes de sus días en la playa.

Pamela Bach no solo fue la ex de Hasselhoff. Nacida en Tulsa, Oklahoma, arrancó en los 70 y dejó huella en series como The Young and the Restless y Cheers. Pero Baywatch la lanzó al estrellato, con esa vibra playera que marcó época. Comparada con otras despedidas de Hollywood, como la de Carrie Fisher, su partida pega duro por lo repentino.

