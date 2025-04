Adiós a Ana Buljubasich: figuras de la TV ecuatoriana la despiden con emotivos mensajes

La partida de Ana Buljubasich, icónica presentadora de televisión, ha sacudido al Ecuador, dejando un vacío en el corazón de quienes la admiraron durante sus 36 años de carrera. Tras su fallecimiento a los 66 años por un paro cardíaco, figuras destacadas del espectáculo nacional han expresado su dolor y gratitud a través de redes sociales, recordando a “Anita” como un símbolo de calidez y profesionalismo.

El presentador Diego Arcos expresó en su cuenta de X: “Se nos va una mujer histórica en la comunicación ecuatoriana, que sin nacer acá, hizo y amó a Ecuador más que muchos nacidos acá. Su legado perdurará en cada pantalla y en la memoria de quienes la admiramos y quisimos tanto. Ana fue única… ÚNICAAAA”.​

Por su parte, Rocío Cedeño, excompañera de TC Televisión, compartió: “El último momento compartido con ella, su hija Ana Paula en el restaurante de su hija Gaby, Quino, celebramos cumpleaños de Polito y mío. Ahora en marzo… me quedo con el abrazo de mi Ani”.

Más reacciones de colegas ​

La presentadora Mariela Viteri recordó anécdotas junto a Ana durante su programa digital ¿Qué pasa? de Mariela TV, destacando su entrega profesional y sentido del humor.

El productor Jean Paul Prellwitz también expresó su sentir a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “No sé cómo empezar no sé qué decir, estoy destrozado. Todos saben todo el cariño, admiración y respeto que te tenía, todos saben que en cualquier entrevista me llenaba el pecho en decir que todo lo que aprendí de producción de TV, lo aprendí de ti, de la mejor. Mi corazón está hecho añicos y las lágrimas probablemente me acompañen muchos días”, escribió.

TC Televisión, donde Ana Buljubasich brilló por décadas, emitió un comunicado que resume el sentir colectivo: «Gracias por tanto, Anita. Tu luz y tu legado quedarán para siempre en la familia de TC Televisión».

El último adiós de Ana Buljubasich

El fallecimiento de Ana ocurrió un día después del cumpleaños número 29 de su hija, Ana Paula, quien es cantante y actriz radicada en Argentina. En su última publicación en Instagram, Ana escribió: “Estos 29 años han pasado volando”, acompañando el mensaje con fotos familiares.

La coincidencia de fechas añade un matiz emotivo a su partida, resaltando su rol como madre amorosa y orgullosa.

El velorio de Ana Buljubasich se realiza en la sala San Vicente de Parque de la Paz en Guayaquil. Su esposo, Nerio David Pérez, y sus hijas, Ana Paula y Gabriela Nath, han solicitado privacidad en estos momentos difíciles.​

La partida de Ana Buljubasich ha unido al país en un adiós lleno de cariño, con famosos y seguidores celebrando una vida dedicada a alegrar hogares ecuatorianos. Su legado, como muchos aseguran, seguirá vivo en cada pantalla y corazón.