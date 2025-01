Compártelo con tus amigos:

El acceso a la terminal terrestre de Rocafuerte continúa destruyéndose, lo que aumenta las molestias para los usuarios. Conductores de diversas cooperativas que utilizan esta infraestructura expresan su inconformidad ante la falta de acciones para solucionar el problema.

Dueños de vehículos denuncian afectaciones directas por el mal estado de la terminal, tales como llantas reventadas, daños en los amortiguadores e incomodidad para los pasajeros. Edison Vera, chofer de una unidad de transporte, manifestó que el mal estado del acceso a la terminal, afecta directamente su labor.

Jorge Barre, otro conductor, explicó que muchas veces prefieren no ingresar a la terminal para no exponer sus vehículos a los huecos que hay en la vía. “A pesar de que pagamos 75 centavos por cada entrada y salida de la terminal, no hacen nada por arreglar. Muchas veces debemos ir en contravía para esquivar los huecos”, señaló Barre.

Dirección de obras públicas se pronunció por la terminal terrestre

José Rodríguez, técnico de la dirección de Obras Públicas, reconoció que la carpeta asfáltica del acceso a la terminal está en mal estado. Sin embargo, explicó que no se han podido realizar intervenciones. Esto porque la Contraloría General del Estado está llevando a cabo una auditoría técnica de las obras hechas durante la actual y la anterior administración.

“Lamentablemente, no podemos iniciar ningún trabajo en la terminal hasta que este proceso concluya. Las disposiciones del alcalde son claras: el cantón debe seguir avanzando. Una vez que tengamos las acciones dispuestas por la Contraloría, tomaremos las medidas necesarias para resolver esta situación”, declaró Rodríguez.

Mientras tanto, los conductores y pasajeros deberán seguir esperando que las autoridades cumplan con las mejoras prometidas para garantizar un acceso seguro a la terminal de buses, que es la cara de ingreso a la ciudad, de allí también la importancia de su buen estado y aspecto, dijeron los usuarios.