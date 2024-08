Compártelo con tus amigos:

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y su popularidad ha llevado a una creciente investigación sobre sus beneficios en la salud.

Aunque en el pasado se ha cuestionado su impacto en el bienestar, estudios recientes revelan una serie de beneficios potenciales. Muchos de ellos van más allá de la simple estimulación matutina.

En este artículo exploraremos los beneficios del café respaldados por la ciencia. También cómo su consumo moderado puede formar parte de un estilo de vida saludable.

En resumen, les contamos que son siete los beneficios que tiene esta bebida muy tradicional en el mundo. Pero también arraigada en países de Sudamérica como Ecuador y Colombia.

El Café y beneficios para la longevidad

Numerosos estudios han sugerido que el consumo regular de café está asociado con una mayor longevidad. El número uno es este.

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine encontró que las personas que bebían de dos a cuatro tazas de café al día tenían un menor riesgo de muerte prematura en comparación con aquellos que no bebían café.

Este efecto se atribuye a los antioxidantes presentes en el café, que pueden reducir el daño celular y combatir la inflamación crónica, un factor relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades.

El segundo efecto es que mejora en el rendimiento cognitivo. El café es famoso por su capacidad para mejorar la concentración y el estado de alerta, gracias a la cafeína, un estimulante natural.

Pero más allá de sus efectos inmediatos, el consumo a largo plazo de café también podría proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Un estudio realizado por la European Journal of Neurology encontró este beneficio.

Así, según esta investigación, el consumo regular de café podría reducir el riesgo de desarrollar Parkinson hasta en un 30%. Asimismo, investigaciones en Journal of Alzheimer’s Disease indican que el café podría retrasar la aparición de síntomas de Alzheimer, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

¿Protege contra enfermedades cardíacas?

La relación entre el consumo de café y la salud cardiovascular ha sido ampliamente debatida. Pero la evidencia más reciente sugiere que un tercer beneficio del café es que puede tener un efecto protector.

Un estudio publicado en Circulation encontró que el consumo moderado de café (tres a cinco tazas al día) está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Los compuestos bioactivos como los polifenoles, pueden mejorar la salud de las arterias y reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

Un cuarto beneficio es la reducción del riesgo de Diabetes Tipo 2. El café también ha sido vinculado con una menor incidencia de esta patología que no tiene cura.

Un metaanálisis publicado en Diabetología concluyó que cada taza adicional de café consumida por día se asocia con una reducción del 7% en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los investigadores creen que esto se debe a los compuestos presentes que mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la inflamación.

Beneficios para la salud hepática

El café, tiene un quinto beneficio y es que puede ser un aliado para la salud del hígado. Diversos estudios han demostrado que el consumo de la bebida está asociado con un menor riesgo de cirrosis, especialmente la cirrosis alcohólica.

Además, un estudio publicado en Hepatology sugiere que beber dos o más tazas de café al día podría reducir el riesgo de cáncer de hígado en hasta un 40%. Los mecanismos detrás de estos efectos protectores incluyen su capacidad para reducir la acumulación de grasa en el hígado y su acción antioxidante.

En esa línea, existe un sexto bienestar y es que sirve para prevenir de algunos tipos de cáncer. Además del cáncer de hígado, el café podría desempeñar un papel en la reducción del riesgo de otros tipos.

Investigaciones publicadas en Annals of Oncology encontraron que el consumo de café está relacionado con un menor riesgo de cáncer colorrectal. Los antioxidantes presentes como los ácidos clorogénicos, son conocidos por su capacidad para neutralizar los radicales libres, que pueden dañar el ADN y llevar al desarrollo de cáncer.

Mejora del Rendimiento Deportivo

La cafeína, el principal componente activo del café, es ampliamente utilizada como ayuda ergogénica en deportes. La International Society of Sports Nutrition reconoce que la cafeína mejora el rendimiento en ejercicios de resistencia, aumenta la capacidad de trabajo y retrasa la fatiga.

Esto se debe a que estimula el sistema nervioso central, incrementa la liberación de adrenalina y mejora la movilización de ácidos grasos. Permite a los atletas realizar actividades de alta intensidad por más tiempo.

Aunque el café ofrece una serie de beneficios para la salud, es importante recordar que el consumo excesivo puede tener efectos negativos. Entre estos ansiedad, insomnio y problemas digestivos.

La clave está en la moderación pues para la mayoría de las personas disfruta de dos a cuatro tazas de café al día. Esto puede ofrecer protección contra diversas enfermedades. Mejora el rendimiento cognitivo y físico, y contribuir a una vida más larga y saludable.

Por lo tanto, la próxima vez que disfrutes de una taza de café, puedes hacerlo sabiendo más cosas. Entre estas, que no solo estás disfrutando de una deliciosa bebida, sino también de un aliado para tu salud.

Como siempre, se recomienda consultar con un profesional de la salud para determinar la cantidad de café adecuada para ti, especialmente si tienes condiciones preexistentes.