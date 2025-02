Compártelo con tus amigos:

Una adolescente llegó desorientada a su casa. Por los dolores se presume que fue violada por desconocidos. Ocurrió cuando salió del colegio con dirección a su casa.

Una menor de 15 años de edad habría sido víctima de violación luego de salir del colegio, en el cantón La Concordia, de Santo Domingo de los Tsáchilas. El ataque sexual se habría dado por desconocidos, hombres en un carro negro, de lo último que recuerda la adolescente afectada. Al parecer habría sido sedada con algún producto para atentar contra su integridad.

El hecho ocurrió el martes a eso de las 11h00 cuando la víctima salió de la unidad educativa. Sus parientes preocupados, al ver que no llegaba a la casa empezaron a llamar a conocidos, pero nadie sabía sobre su paradero. Empezaron a buscarla con preocupación pero no aparecía. A las 16h00 del mismo día llegó a la casa, pero estaba desorientada, llorando y adolorida. Contó lo poco que recordaba a sus parientes en medio de desesperación por lo que había ocurrido y que no recordaba detalles.

En medio de la desesperación, los familiares la llevaron hasta el centro de salud para que sea revisada por los médicos. La adolescente estaba adolorida y los doctores le dieron medicamentos. Al sitio llegó la Policía para realizar las indagaciones sobre lo ocurrido e iniciar investigaciones sobre los atacantes. Se desconoce si algún sospechoso ha sido aprehendido en este caso.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador, el delito de violación puede ser castigado con cárcel de 19 a 22 años en caso de demostrarse la culpabilidad. Además, la pena puede incrementar según ciertos agravantes. En este caso las autoridades esperan dar con el paradero de los atacantes para que paguen por este caso y para evitar que haya más menores que se conviertan en sus víctimas.

Redacción Santo Domingo