Compártelo con tus amigos:

La crisis de agua potable en Santo Domingo ha elevado los precios de los tanqueros de agua, generando quejas de los ciudadanos.

Los tanqueros de agua se han convertido en un servicio esencial en Santo Domingo debido a la crisis de agua potable que atraviesa la ciudad tras el daño reportado en la tubería principal a inicios de esta semana.

Los conductores de estos vehículos están trabajando a su máxima capacidad, lo que ha provocado quejas por los presuntos sobreprecios en el servicio.

Elena Palacios, propietaria de un local de comidas, contó que tuvo que pagar 40 dólares por 15 metros cúbicos de agua, un precio mucho más alto que los 25 dólares que pagaba antes. Este aumento y otros denunciados en redes sociales llevó a la Intendencia a tomar medidas y reunirse con los directivos de los tanqueros para fijar un precio máximo de 30 dólares por el servicio.

Controles para evitar sobreprecio de tanqueros de agua

Diego Peñaherrera, intendente de la ciudad, explicó que se están llevando a cabo controles para regular los precios y evitar el abuso. Sin embargo, desde la semana pasada, el agua que distribuyen los tanqueros no es potabilizada. En su lugar, se utiliza agua de los conocidos chorros, que proviene de fuentes no tratadas.

En el kilómetro 8 de la vía Quito, se encuentran dos tomas de agua donde se forman largas filas de vehículos a la espera de llenar sus tanques. Uno de los dueños de los tanqueros mencionó que, aunque la demanda es alta, el negocio no ha mejorado. Por el contrario, el tiempo de espera para abastecerse ha aumentado significativamente. “Antes llegaba y me abastecía rápido, ahora tengo que esperar hasta dos horas”, comentó.

Distribución prioritaria de agua

Por su parte, Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos, informó que el Municipio de Santo Domingo distribuye desde la planta de tratamiento 30 tanqueros diarios. Estos se destinan, en primer lugar, a hospitales, escuelas y entidades públicas, y, en segundo lugar, a los barrios organizados.

El Municipio informó que dos frentes de trabajo están desplegados en el río Tanti, en el kilómetro 13,5 de la vía Quito reparando los daños. Se espera que el servicio se normalice poco a poco desde este viernes 28 de febrero.

La situación sigue siendo crítica, y la ciudadanía espera que las autoridades continúen tomando acciones para garantizar el acceso al agua potable durante la temporada invernal.

DP.