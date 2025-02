Compártelo con tus amigos:

San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, a menudo se asocia con flores, cenas románticas y momentos de felicidad en pareja. Sin embargo, no siempre es así para todos.

Muchos, ya sea por desilusiones pasadas o situaciones inesperadas, han tenido experiencias menos que ideales durante esta fecha. Entre ellos se encuentran varios famosos, quienes, al igual que muchos de nosotros, han vivido momentos incómodos o amargos el 14 de febrero.

A pesar de estas malas experiencias , algunos han aprendido a ver el Día del Amor como una oportunidad para disfrutar con amigos, centrarse en el amor propio y reírse de los momentos difíciles.

Las anécdotas de San Valentín más desastrosas de los famosos

Kevin Rubio, influencer y creador de contenido, compartió una de sus peores citas de San Valentín. En su relato, recuerda haber organizado una cena con una mujer que le encantaba, solo para enterarse al final de la noche que ella vivía con su exmarido. “Me di cuenta de que me había mentido, y que él la estaba esperando en su apartamento”, explicó Rubio. Un San Valentín que no fue tan romántico como esperaba y que ahora, con el tiempo, le da espacio para reírse de la situación.

Otro famoso que vivió un San Valentín lleno de tristeza fue Chicho Trujillo, conocido por su participación en realities de televisión. Él recuerda con amargura el día en que, mientras se preparaba para sorprender a su pareja con un ramo de flores, descubrió que le habían sido infiel. “Me enteré por mensajes cuando revisé el teléfono, y yo con el ramo de flores en la mano”, relató Chicho, dejando claro que, aunque el momento fue doloroso, ahora lo ve como una anécdota que puede contar con humor.

Por su parte, Andrés Garzón, actor y director, tuvo una experiencia igualmente frustrante. Cuando era joven, se empeñó en encontrar un oso de peluche perfecto para regalarle a su novia, pero su esfuerzo no dio frutos. “Ella se fue a la fiesta con otro, y yo me quedé esperando a que alguien me parara bola”, dijo, explicando que sus esfuerzos no sirvieron para nada.

Álex Plúas, actor, también recuerda con tristeza un San Valentín que terminó con una ruptura. “Mi novia se fue a Estados Unidos y no me llamó, cuando la llamé me dijo que había salido a verme, pero realmente estaba con su nuevo novio”, contó. Esa situación, aunque dolorosa en su momento, le enseñó a no aferrarse a expectativas durante esa fecha.

Érika Vélez: Una perspectiva positiva para disfrutar el 14 de febrero

A pesar de las malas experiencias que muchos pueden tener en San Valentín, Érika Vélez, actriz y presentadora ecuatoriana, propone una forma diferente de vivir esta fecha, especialmente para aquellos que no tienen pareja. Para la manabita, San Valentín no debe ser sinónimo de tristeza o nostalgia.

La clave, según ella, está en aprovechar el día para consentirse a uno mismo y disfrutar de las pequeñas cosas que nos hacen felices.

“Si no tienes pareja, ¡que no te falte el cuidado personal! Un baño relajante, una mascarilla y una peli son lo básico para empezar a disfrutar el día”, afirmó Érika, destacando lo importante que es tomarse un tiempo para el autocuidado. La actriz también sugiere hacer planes con amigas, y propone una noche de cócteles, karaoke y baile como una forma perfecta de celebrar. “Invita a tus amigas, prepárate unos cócteles y haz una lista de canciones que te pongan en el mood. ¡Es un planazo!”, aseguró.

Para quienes prefieren salir de casa y hacer algo diferente, Érika recomienda visitar una cafetería, ir al cine o hacer una compra espontánea. “A veces hay que regalarnos algo que no necesitamos, pero que nos merecemos”, expresó. Además, para aquellos que buscan una experiencia más significativa, la actriz sugiere actividades como visitar un refugio de animales, hacer una donación o probar un restaurante nuevo.

“San Valentín es también un buen momento para hacer algo por los demás. Puedes visitar un refugio de animales, hacer una donación o incluso probar algo nuevo que te entusiasme. ¡Es una forma hermosa de disfrutar el día!”, comentó Érika.

El amor propio como centro de la celebración

Una de las ideas más importantes que promueve Érika Vélez es el amor propio. Para ella, San Valentín no es solo una oportunidad para celebrar el amor de pareja, sino también una ocasión perfecta para centrarse en el bienestar personal. “El amor propio también merece celebrarse. San Valentín no tiene que ser solo de pareja, sino de disfrutar de todo lo que nos hace bien”, concluyó la actriz, invitando a todos a ver el Día de San Valentín de una forma más positiva y llena de gratitud hacia uno mismo.

Kerlley Ponce