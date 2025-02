Compártelo con tus amigos:

Rihanna habló en Harper’s Bazaar sobre su nuevo álbum, prometiendo un giro artístico tras nueve años sin música. Un proyecto personal que desafía lo comercial.

Tras casi una década sin lanzar un disco, Rihanna confirmó en una entrevista con Harper’s Bazaar, publicada el 22 de febrero de 2025, en Los Ángeles, que su nuevo álbum está en marcha, buscando reflejar su evolución artística y personal por encima de las expectativas comerciales.



El mundo de la música lleva años esperando el regreso de Rihanna al estudio. Su último disco, Anti, lanzado el 28 de enero de 2016, marcó un hito en su carrera al debutar en el número 1 del Billboard 200 y vender más de 3 millones de copias en todo el mundo. Desde entonces, la cantante de Barbados, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, ha mantenido a sus fans en vilo mientras consolidaba su imperio empresarial con Fenty Beauty y Savage X Fenty. Ahora, en 2025, la espera parece acercarse a su fin con su nuevo álbum.



En una entrevista exclusiva con la revista Harper’s Bazaar, publicada el sábado pasado, Rihanna ofreció las primeras pistas concretas sobre su nuevo álbum, conocido entre los fans como “R9”. La artista, de 37 años, aseguró que este proyecto no seguirá las reglas del mercado musical actual. “Sé que no será nada de lo que se espera. No va a ser comercial ni apto para la radio. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo”, declaró.



La declaración llega después de años de rumores y especulaciones sobre la dirección de su nuevo álbum. Algunos seguidores anticipaban un disco con influencias reggae, dado su origen caribeño, pero Rihanna desmintió esa teoría. “¡Eso está muy lejos! No hay género ahora. Por eso esperé tanto”, explicó, subrayando que su prioridad fue encontrar una identidad sonora que coincidiera con su crecimiento personal.

El nuevo álbum es un proceso creativo de años

Rihanna no ha estado inactiva durante esta pausa musical, aunque el nuevo álbum tomó tiempo. Desde 2016, colaboró en proyectos como la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever en 2022, donde lanzó los sencillos “Lift Me Up” y “Born Again”. El primero le valió una nominación al Oscar y al Grammy, demostrando que su talento sigue vigente. “Cada vez que intentaba algo, sentía que no era yo, que no encajaba con mi evolución”, confesó a Harper’s Bazaar.



La cantante también reveló que revisitar Anti le ayudó a dar forma a su nuevo álbum. “Escucho Anti de principio a fin sin vergüenza. Es el único álbum donde puedo tener una experiencia extracorporal”, admitió. Este ejercicio de introspección la llevó a “descifrar el código” de lo que quería expresar en “R9”. La espera, según ella, debía justificarse con algo que valiera la pena tras ocho años sin un lanzamiento completo.

Además, Rihanna enfatizó que no busca complacer a las masas con su nuevo álbum. “No puedo lanzar algo mediocre después de tanto tiempo. Tiene que contar, tiene que importar”, afirmó. Esta postura refleja un cambio en la industria, donde artistas como Beyoncé y Taylor Swift también han priorizado la autenticidad sobre las fórmulas comerciales en proyectos recientes.

