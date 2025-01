Compártelo con tus amigos:

A mediados de este año el GAD de Portoviejo prevé que los inversionistas empiecen la construcción del proyecto Villanueva. Hasta ahora, el consorcio Portoshop, que construirá el mall más grande de Manabí , ha solicitado los permisos de construcción. Sin embargo, el municipio de Portoviejo devolvió estos documentos para que se corrigieran las observaciones realizadas a los planos estructurales.

“Ahí sí que voy a ser bastante exigente. Aquel constructor que no cumpla los requisitos, que no estén los planos de acuerdo a lo que estipula la norma ISO, no voy a dar el permiso. Esperemos que todo esto se cumpla lo antes posible”, señaló el alcalde Javier Pincay.

Así también mencionó que se reunirá con los inversionistas que han adquirido los tres primeros lotes, para realizar los trámites y empezar a construir . Los otros inversionistas que han adquirido lotes en el exaeropuerto donde se desarrollará el proyecto Villanueva, son la empresa Cimavalle. Esta firma ofrece servicios de entretenimiento y gastronomía, y el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED).

Así serán los pagos de los inversionistas en Villanueva

Héctor Párraga, gerente de Portovivienda, recordó que el pago por los lotes para el proyeto Villanueva se realiza de manera anual. En el caso de Portoshop, han realizado dos pagos. El primero de $ 1,9 millones y, el segundo, por $ 1,5 millones, mientras que en septiembre de este año deben realizar un nuevo pago de 2,5 millones de dólares.

“Estaremos en conversaciones para saber cuándo pueden hacerlo, porque de acuerdo a las cláusulas del contrato, ellos pueden hacer pagos parciales o totales”, señaló Párraga. Y explicó que la deuda de Portoshop aún está por los 5 millones de dólares , que deben ser cancelados hasta el 2027.

El terreno que adquirió el IECED fue por $ 700 mil y en abril debe realizar el último pago del 20 % ($ 140.000), mientras que Cimavalle adquirió el lote en 740 mil dólares y deben realizar un nuevo pago en agosto, señaló Párraga, y agregó que ellos sólo han realizado el pago inicial y faltan tres pagos que representan el 70 % del costo del terreno ($ 518.000)

El alcalde anunció que ahora irán a buscar inversionistas para promocionar el proyecto Villanueva y continuar con la venta de los lotes de terreno. Se lo hará a través de puja y hay varios interesados. “El COOTAD dice claramente en su artículo 436 que no se puede comprar ni vender terrenos que no estén con el avalúo del catastro municipal”, señaló Pincay.

Francisco Valle, presidente del Consejo Barrial de la parroquia San Pablo, miembro del colectivo Juntos Por Villanueva, mencionó que el proyecto es un impulso para el desarrollo de Portoviejo, por lo que continuarán apoyando en las gestiones para atraer a los inversionistas.