Compártelo con tus amigos:

Aproximadamente diez baches de gran y mediano tamaño se hacen presentes a lo largo de la avenida Urbina de Portoviejo.

Ciudadanos desconocidos aplicaron una solución poco usual para tapar un bache en la avenida Urbina de Portoviejo, una de las arterias más transitadas de la ciudad. A decir de conductores que evidenciaron la insólita medida, el parche sirvió por lo menos un par de horas.

Y es que a lo largo de esta avenida se registran un decena de huecos que incomodan a propietarios de vehículos, sobre todo livianos. Estos deterioros han sido los culpables de daños menores en vehículos que caen en su intento inerte por esquivar a otros. Ernesto, un cuidador de carros, mencionó que estas averías van desde “chibolos” en llantas, torcida de aros y neumáticos desinflados.

Este sábado 15 de febrero, llamó mucho la atención en conductores que uno de esos tantos baches fue tapado. Pero no con asfalto, mucho menos con tierra o escombros, como suele pasar. Esta vez lo cubría una docena de pepinos.

“Hasta ahora no se han dañado los pepinos, como que han servido (…) mañana capaz ya están hechos ‘ensalada’ por el paso de los carros”, expresó un conductor que se detuvo a tomar fotos y quien no dio su nombre, pero que le causó gracia el asunto. El hueco está en la avenida Urbina entre las calles América y César Chávez. Pero este no fue el único dueño de vehículo que tomó fotos, otros cuantos lo hicieron para registrar la novedad.

Otros baches tapados con basura, en Portoviejo

Bache captado en la calle Felipe Saúl Morales de Portoviejo el domingo 16 de febrero.

En otro sector de Portoviejo se registró el ‘bacheo‘ con basura. La escena se registró en la calle Felipe Saúl Morales, entre la Manabí y 5 de Junio. Allí en cambio, un vecino comentó a este medio de comunicación que esta acción la tomó alguien aún desconocido. “Al parecer la basura la dañó un perro, pero algún inadaptado creyó que con ella podría tapar el hueco de la calle“, afirmó.

El habitante que prefirió omitir su nombre, se limitó a expresar que barrería el espacio y exigió que el Municipio haga el bacheo.

Mientras que, unas horas más tarde, por las lluvias de la tarde del sábado 15 de febrero, los pepinos que cubrían el daño en la avenida Urbina se habían hecho nada.

17h15, sábado 15 de febrero, los pepinos se había dañado por el paso de los carros.