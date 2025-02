Compártelo con tus amigos:

La tradicional cafetería de Portoviejo reabrirá sus puertas, luego de 18 meses de estar cerrado.

Después de 18 meses de permanecer cerrada, la emblemática cafetería Jean Pierre, ubicada en la calle Chile y avenida Ramos Iduarte, en Portoviejo , anunció su reapertura. Betty Solorzano Zambrano, propietaria del establecimiento, informó que desde el 7 de marzo abrirán las puertas al público, pese a los obstáculos que ha enfrentado.

La reapertura de la cafetería se realizará en dos fases. En la primera, que inicia el 7 de marzo, será con la venta de los productos tradicionales como tortillas, pan de almidón, empanadas y otros aperitivos que le dieron su prestigio. Solórzano indicó que estarán funcionando con un equipo de entre seis y diez colaboradores.

La segunda fase dependerá del éxito inicial y se introducirá nuevos platos. También prevé ampliar el personal. El horario de atención será de 07h00 hasta las 20h00, ajustándose a la afluencia de público y la seguridad.

¿Por qué esta cafetería de Portoviejo había cerrado sus puertas?

Solorzano, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de la ciudadanía, autoridades, amigos y a su familia, destacando que el respaldo ha sido clave para tomar la decisión de reabrir. Sin embargo, no todo ha sido celebración: la empresaria aprovechó la ocasión para exponer los problemas que han afectado su negocio.

Betty Solórzano, propietaria de la cafetería Jean Pierre, dio detalles sobre el cierre de su local y la reapertura.

Indicó que el cierre de la cafetería, a mediados del 2023, se debió a que “hay muchas personas malas intencionadas haciendo boicots, antes y ahora”. “No solamente la inseguridad que está viviendo el país , es la inseguridad de personas que se filtran en los lugares para causar daño, para causar temor”, señaló Solorzano, quien confesó que su vida ha estado en peligro.

“Este boicot que estoy sufriendo, no me ha permitido crecer, me ha atemorizado, por eso la cafetería se abrirá en fases”, señaló. Reveló que antes del cierre del local sufrió daños en algunas máquinas, le hackearon el sistema, le robaron computadoras y sufrió contaminación en los productos. “Por eso cerré”, aseveró.

Solórzano aseguró que en las últimas semanas que ha estado realizando trabajos para su reapertura, ha sufrido nuevos ataques. “Aparecieron vidrios rotos, tomas corriente que estaban funcionando, aparecieron dañados”, mencionó. Hizo un llamado a las autoridades para que le brinden seguridad.

“Hoy alzo mi voz de lo que está sucediendo, que no me ha permitido reabrir antes mi empresa por todos estos temores”, señaló. Aseguró que hay denuncias en la Fiscalía y decidió hacer público la situación que ha vivido. También agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo por la reapertura de su local.

Carlos Sánchez Muñiz