Las intensas lluvias del sábado causaron el desbordamiento del río Chico en Portoviejo, afectando a familias de la parroquia Abdón Calderón. El peligro persiste ante posibles nuevas precipitaciones.

El rugir del río Chico rompió la calma de la madrugada en la parroquia Abdón Calderón de Portoviejo. Las lluvias torrenciales de este sábado elevaron su caudal hasta desbordarlo, sumiendo a varias familias en la angustia.

En el barrio Santa Rita de Calderón, el agua empezó a inundar a cinco familias desde las 02h00, cuando la mayoría dormía. Ángela Cedeño, vecina del sector, no se percató del peligro hasta que su hijo, aún despierto, sintió la amenaza y comenzó a salvar lo que pudo. “A esa hora yo dormía, pero él se dio cuenta y empezó a poner a buen recaudo las cosas”, relató con voz temblorosa.

Ángela Cedeño, del barrio Santa Rita de Calderón, viendo el patio de su casa lleno de agua

Familias afectadas por lluvias en Calderón de Portoviejo

Las familias afectadas, según datos preliminares, perdieron colchones, mueble y ciertos electrodomésticos. Aunque el agua no ingresó a la casa de Cedeño esta vez, el miedo la mantuvo en vela. “En otros inviernos he perdido muchas cosas. Esta vez ya no pude dormir”, indicó.

La afectada indicó que a las 10h50 de este domingo el agua empezó a bajar, pero la amenaza persiste. Si vuelve a llover con la misma intensidad, la historia podría repetirse, sostuvo.

El agua del río Chico ha comenzado a llenar una alcantarilla en la ciudadela Santa Clara.

En la ciudadela Santa Clara de Calderón, la situación también es preocupante. El río ha comenzado a retroceder por una alcantarilla, inundando una zanja destinada a evacuar el agua. Los moradores miran con angustia cómo el nivel sube lentamente.

Personal de la dirección municipal de Participación Ciudadana llegó a Calderón para evaluar los daños y contabilizar a los afectados. En Miguelillo de Calderón, también hay reportes de intervención municipal para atender a quienes han sufrido las consecuencias de este nuevo embate de la naturaleza.

Desborde del río inunda escuela y calles en Calderón

En la calle 10 de Agosto de Calderón, donde está ubicada la escuela Azuay, también se desbordó el río. Vecinos reportan que parte del plantel educativo habría quedado bajo el agua, mientras que la calle también está anegada.

El nivel del agua comenzó a subir en la madrugada, generando alarma en los moradores. Ante la emergencia, los vecinos han colocado cintas amarillas para impedir el paso de vehículos, pues el movimiento del agua provoca que esta ingrese a sus viviendas, causando daños.

Los afectados piden ayuda a las autoridades. El temor crece ante la posibilidad de nuevas lluvias que agraven la situación.