Compártelo con tus amigos:

Desde hace varias semanas se registra el alza de precio en ciertos productos afectando a comerciantes y compradores. En los mercados de Portoviejo la novedad se presenta desde hace tres semanas. Se registra un aumento en el precio de productos para el consumo diario.

Comerciantes de plaza Central mencionan que ciertos productos agrícolas han incrementado su valor debido a la baja producción. Argumentan que cuando disminuye la cosecha aumenta el precio para vendedores y compradores. Esta alza en los precios genera preocupación entre los comerciantes minoristas quienes temen perder clientes por no ofrecer la misma cantidad que entregaban previo al incremento.

“Antes dábamos seis o siete choclos por un dólar, actualmente sólo cinco”, mencionó Gabriel Palma vendedor del mercado Central. El hombre añadió que las habas criollas y habichuelas son de los productos que más han escaseado por lo que en ambos casos el precio pasó de $2.50 por la libra, a $ 4 dólares”.

Soledad Arteaga, otra comerciante del mismo mercado, añadió que cuando el aumento de los productos al por mayor no es mucho ellos prefieren mantener el precio para no perder clientes. “Si en el saco sube un dólar nosotros no le subimos nada. La situación económica está difícil”, indicó Arteaga. Ramón Toro también es comerciante y relata que la maracuyá es una de las frutas que también registra alza de precio.

Preocupación por alza de precios

Dentro de la lista de productos que podrían sufrir un incremento se suma el pimiento. Este se añadirá a la lista pues con la llegada del invierno el vegetal escasea. Por su parte, en los consumidores existe malestar y preocupación por este aumento de los precios. La mayoría coincide en que cada vez es más complicado llenar la canasta de alimentos y que el presupuesto semanal en el mejor de los casos se ha duplicado.

“Antes con $10 alcanzaba para la compra semanal. Actualmente hay que invertir $15, $20 y hasta $25 para poder medio comer”, expreso Lucía Peña. Y es que en los mercado el alza de precios es evidente. La maracuyá, por ejemplo, pasó de diez por un dólar, a apenas seis. En cuanto al choclo, antes daban siete por un dólar y ahora dan cinco. El pepino pasó de diez por un dólar, a cuatro por el mismo precio.

Mientras que por las habas y habichuelas antes se pagaba cuatro dólares por una libra y media, ahora solo se recibe una libra. La yuca también pasó de tres por un dólar a una o dos por ese valor. Esta alza de precios puede sostenerse al menos por dos meses, de acuerdo con los comerciantes.