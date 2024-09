Compártelo con tus amigos:

Niurka Piza Guerrero, representante de la parroquia Andrés de Verá, es elegida como Reina de Portoviejo 2024-2025. La elección se dio la noche de este sábado 21 de septiembre en el parque Las Vegas donde llegaron miles de personas.

El acto estuvo comprendido por varios bloques, entre ellos el opening , pasarela en traje de baño y gala. En este último las candidatas dieron su mensaje y como resaltarían al cantón internacionalmente.

Mientras las aspirantes a la corona daban su mensaje, el cantante y pianista de Portoviejo, Jorge Farfán, entonaba la canción Perfect de Ed Sheeram.

El cantautor Martín Guerrero, excompetidor de ‘Ecuador Tiene Talento’, fue el artista principal del certamen de belleza. Entonó varias melodías previo a conocer los resultados de las primeras semifinalistas.

Así quedaron las dignidades en el Reina de Portoviejo

La tercera finalista, fue la representante de la parroquia San Pablo, Scarlett Mero Alcívar. La segunda finalista la representante de Picoazá, Josenka Cobeña Solorzano; y la primera finalista la representante de Portoviejo, Nacky Murillo.

Como virreina quedó la representante de la parroquia Francisco Pacheco, Carla Tejena Mendoza. Durante el certamen se escogieron a las señoritas Fotogenia y Amistad.

Estas dignidades recayeron en María Sornoza , representante de Pueblo Nuevo y Naky Murillo de Portoviejo, respectivamente. Durante el evento de belleza, Jazmin Giler, Reina saliente de Portoviejo hizo su última pasarela.

Niurka Piza llevará una corona diseñada, exclusivamente, por María Pepita Galarza. Hecha a mano con accesorios de Chordeleg, localidad reconocida por su tradición en la joyería.

Llevará 16 piedras finas que representan a las 16 parroquias de la capital manabita. Además, obtendrá un viaje a Galápagos con todos los gastos pagados para dos personas, becas de estudios, tratamientos capilares, cirugías estéticas, entre otros.

“Hace dos años que manifesté (ganar la corona) y no me lo creo (…) Es algo único y me deja el corazón lleno de felicidad”, dijo la nueva soberana de Portoviejo.