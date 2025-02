Compártelo con tus amigos:

La ciudad de Portoviejo enfrenta dificultades en el suministro de agua potable debido a la intensificación de las lluvias que afectan a la provincia de Manabí.

Flor Chávez de 65 años, contó que a eso de las 05h30 de este domingo 16 de febrero, quiso utilizar su baño pero no pudo porque se topó con la sorpresa de que no había agua en su casa. Ella vive en la ciudadela Los Cerezos.

María Castaño, que habita en el mismo sector, contó que hoy iba a lavar los uniformes de sus hijos pero ahora no puede. “De aquí no sabemos cuando venga el agua. Siempre en invierno es lo mismo, ya uno debe saber que cuando llueve fuerte por días continuos, al siguiente día ya no tenemos el servicio”, detalló.

Mauricio Molina vive en la ciudadela San Alejo. Contó que no sabía del corte de agua. “Quién sabe a qué hora llegará?”, se preguntaba. El servicio de agua está suspendido en varias ciudadelas. Entre ellas, Las Orquídeas, Los Tamarindos, Los Olivos, parte del centro, y otras. Los ciudadanos piden a Portoaguas que comuniquen con antelación los cortes para planificarse.

Mientras que desde Portoaguas se indicó, que “debido a las fuertes lluvias, la turbiedad del agua que llega a nuestro canal de captación de la planta Cuatro Esquinas, supera los niveles permitidos para su tratamiento. Por esa razón aún se encuentra apagado el bombeo. Esta es una situación natural y ajena a nuestro control. Restableceremos el servicio progresivamente conforme la turbiedad disminuya. Agradecemos la comprensión ante esta situación”.

El restablecimiento del agua en Portoviejo será progresivo

Portoaguas también señaló que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, conforme disminuya la turbiedad en el agua. Sin embargo, esta suspensión afecta a gran parte de la ciudad.

“Nuestro equipo técnico se encuentra en constante monitoreo del canal de captación para restablecer el servicio lo antes posible”, mencionó Portoaguas. Además, agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que situaciones como estas son propias de la temporada invernal, cuando las lluvias generan cambios en la calidad del agua.

Es importante recordar que los racionamientos de agua no son algo nuevo en Portoviejo durante la época de invierno. En años anteriores, se han registrado interrupciones en el servicio debido a las fuertes lluvias, las cuales alteran los niveles de turbiedad en los cuerpos de agua que abastecen a la planta de tratamiento.

Ante esta situación, los residentes de Portoviejo deberán seguir las recomendaciones de las autoridades y tomar precauciones para el uso del agua, mientras Portoaguas trabaja en la normalización del servicio.

Kerlley Ponce / Sergio Gómez