Las calles de varias ciudadelas de la zona norte de Portoviejo siguen bajo el agua y hay familias que han perdido parte de sus pertenencias.

Ider Rivadeneira trataba de evacuar el agua que ingresó en su casa, ubicada en la ciudadela La Fortaleza, donde la mayoría de las calles se inundaron con las lluvias de los últimos días. “El agua me llegó hasta la rodilla”, comentó Rivadeneira, mientras con una escoba retiraba el agua del interior de su hogar.

Por la inundación que sufrió, su nevera, la cama y el colchón se mojaron. Desde el lunes, Rivadeneira y su hija ya no duermen en su casa por temor a una inundación más fuerte. Por ahora, pasa la noche en la casa de su nuera, mientras que en el día continúa evacuando el agua que ingresa desde las calles.

Ider Rivadeneira perdió sus plantaciones y varios enseres, producto de las inundaciones.

Las plantaciones también han quedado bajo el agua

“Es la primera vez que ocurre esto. En años anteriores no me inundé así”, comentó Rivadeneira. Lo que más le preocupa, es que con las inundaciones, sus plantaciones de pimiento y cacao que tenía, también se perdieron y ya no sabe cómo pagar el crédito que adquirió con una banca privada, para sembrar.

“Están que me llaman que pague, pero ya no tengo con qué porque se me dañó todo”, comentó el hombre con tristeza, pues aún le faltan once letras de 165 dólares cada una, por pagar.

En esta ciudadela, al menos 30 viviendas se llenaron de agua el fin de semana. Personal y maquinarias del Municipio de Portoviejo realizan zanjas para evacuar el agua estancada.

Personal y maquinaria del Municipio de Portoviejo, realizan zanjas para evacuar el agua acumulada en la ciudadela La Fortaleza.

En el Negrital, las personas tratan de evacuar el agua de las calles

En la ciudadela Negrital, frente a la urbanización Las Coruñas, varias familias han tenido el mismo problema y ayer continuaban evacuando el agua.

Pablo Laz, habitante del sector, aseguró que el trabajo lo han hecho los propios moradores, pues el fin de semana llegó personal del municipio y le ofrecieron ayuda para retirar el agua de la calle , pero el ofrecimiento quedó en palabras. “Nos dijeron que iban a realizar un canal para evacuar el agua. Aquí se han llenado las cisternas y las pozas sépticas”, comentó.

Carlos Zurita, radica en una de las urbanizaciones del sector y aseguró que con sus propios recursos compraron tubos y construyeron zanjas para evacuar el agua acumulada. “Esto ocurre por falta de trabajos de prevención. Si se hubiese hecho lo que nosotros acabamos de hacer, no tendríamos el problema”, expresó.

En El Negrital, varias casas también se llenaron de agua.

El próximo mes el Municipio de Portoviejo prevé empezar el hidrosanitario

El Municipio de Portoviejo ha informado que estas zonas están consideradas en el proyecto hidrosanitario de la zona norte y se prevé que el próximo mes inicien los trabajos en las dos primeras fases. Allí constan estas dos ciudadelas que son las más afectadas dentro de la zona urbana de Portoviejo.

En este proyecto se invertirán alrededor de 50 millones de dólares, con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La obra abarca las ciudadelas del norte, que han sido divididas en cinco grupos.

Carlos Sánchez Muñiz