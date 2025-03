Compártelo con tus amigos:

El papa Francisco se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero en Roma. Se le diagnosticó una bronquitis polimicrobiana, que más tarde derivó en neumonía bilateral.

Tras su última crisis de broncoespasmo, que le provocó un empeoramiento de su cuadro respiratorio, el máximo representante de la Iglesia pasó una buena noche el viernes 28 de febrero y ahora está descansando, según nuevos reportes.

“Francisco se ha despertado, ha tomado café y ha leído el periódico”, informan fuentes del Vaticano , que confirman que ayer por la noche el pontífice necesitaba la ventilación mecánica no invasiva para mantener los niveles de oxígeno. Sin embargo, no señalan si en estos momentos también la necesita y apuntan que el cuadro médico general del sumo pontífice se mantiene complejo.

El Vaticano publica informes sobre la salud del papa dos veces al día. El jueves pasado informó que la condición de Francisco estaba “mejorando” , pero su condición médica seguía siendo incierta.

El papa Francisco se puede mover

El papa está despierto, se puede mover -es decir, no está en cama ni intubado- y no siente dolor, apuntan desde la Santa Sede en Roma. Mientras tanto, los médicos siguen de cerca su situación y aún no han querido hacer públicas las consecuencias que puede tener esta crisis en el estado de salud general de Francisco. Ayer por la noche se dieron entre 24 y 48 horas para dar una información más precisa.

No hay que olvidar que el papa Francisco es un hombre de 88 años al que le extirparon una parte del pulmón y que los médicos no consideran que ya esté fuera de peligro, por eso su pronóstico reservado.

Esta última crisis rompe con una tendencia que había comenzado esta semana y que había sacado a Francisco del estado crítico para hablar ya de cuadro “complejo”.

Este viernes 28 de febrero se cumplieron dos semanas desde que el papa Francisco fue internado el pasado 14 de febrero en el hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma a causa de una infección respiratoria polimicrobiana (es decir, una mezcla de virus y bacterias y otros organismos), que pronto se confirmó como una neumonía en ambos pulmones.

El sumo pontífice no estará en la misa de Miércoles de Ceniza

Hace pocas horas se anunció que Angelo de Donatis, cardenal del Vaticano, oficiará la misa del Miércoles de Ceniza, el próximo 5 de marzo. El papa Francisco no presidirá la tradicional misa debido a su delicado estado de salud.

Se conoció que Angelo De Donatis es conocido por su cercanía a las comunidades parroquiales y por su visión pastoral. Él resalta la Iglesia como una familia que debe acompañar y escuchar a sus fieles. Su labor incluye la promoción del Camino Sinodal, que busca abrir espacios de escucha dentro de la Iglesia.

El papa Francisco, cuyo nombre de pila es Jorge Mario Bergoglio, asumió la dirección de la Iglesia católica en marzo del 2013.

Elías Sánchez