Comerciantes se lamentan por las bajas ventas, pero buscan otras alternativas para ofrecer los productos.

En el mercado de Nuevo Tarqui en Manta bajó el movimiento comercial. Para los pequeños comerciantes, sus ventas cayeron hasta en un 60%. Miltón Pincay tiene un puesto donde ofrece jugos y granizados; antes, fácilmente en su negocio se consumía una marqueta de hielo; ahora, pese al intenso calor, sus ventas no llegan a la mitad. “No hay movimiento, hay poca gente y eso ha afectado bastante; ahora no vendo ni la mitad de mis jugos y eso que hace bastante calor, especialmente en la tarde, si no fuera peor”, explicó.

Para este sector comercial, el Mercado de Nuevo Tarqui lucha para mantenerse en pie, a pesar de que no repunten las ventas. Los comerciantes piden a las autoridades que en el lugar se organicen eventos de reactivación para atraer nuevos clientes. Esta sugerencia sería una alternativa para que otros negocios se abran en el sector.

En este mercado algunos productos se recorren puerta a puerta para asegurar su venta. Luis Reyes trabaja en el comercio de racimos de verde y otros productos agrícolas como cebolla, tomate y papas. Para él, las ventas y el movimiento de clientes son en la mañana hasta máximo 2 de la tarde. Durante este horario, tres triciclos salen a recorrer plátano y otras verduras a los barrios más cercanos. “Aquí hay dos beneficios: los productos se venden fuera y eso hace que no se dañen y la otra genera empleo para tres de sus familiares que se encargan a punta de vender de puerta en puerta”, contó.

Comerciantes ofrecen varios productos

Naranja, aguacate, verde y legumbre se sacan del mercado para llevar a zonas como Miraflores, 4 de Noviembre, La Ensenadita, 15 de Septiembre, Las Cumbres, entre otras. Este trabajo se realiza día por medio, contó Alberto Bacusoy, quien, además de recorrer verduras en triciclo, trabajaba descargando bultos en la madrugada en este mercado. “Nosotros cogemos el triciclo y vamos a recorrer porque hay días que aquí no se vende nada y toca ir puerta a puerta”, explicó.