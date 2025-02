Compártelo con tus amigos:

Con las últimas lluvias en barrios de Manta como el Jocay y en la calle 121 y avenida 108 hubo acumulación de agua y lodo.

En esta época de lluvias, en el barrio Jocay se empeora el problema vial. Además de los baches, el lodo que baja de algunos barrios altos de Manta genera problemas de circulación vehicular en algunas vías. Vecinos de las calles desde la J8 hasta la J 19 y calle Primero de Enero reclaman porque el problema se repite cada año.

Roberth Jiménez, habitante de Manta, cuestionó que con cada lluvia desde la calle de ingreso al barrio Bellavista 3 baje lodo que bloquea la vía que conecta al barrio Jocay con Las Cumbres y la vía interbarrial. “Cada vez que llueve se llena de lodo esto y no se puede pasar; esto es tremendo. Además, los baches se esconden con el agua y el lodo y esto hace que los carros se golpeen y se dañen.Tanto tiempo el municipio trabajando y no hay solución”, cuestionó.

En Manta reclaman por estragos de las lluvias

Quienes habitan sobre la calle J8 reclamaron que el lodo provoca que el sistema de alcantarillado y desagüe de aguas lluvias colapse. Juan Cantos vive en este sector y asegura que las alcantarillas se tapan y, aunque han llegado a reparar los daños, el problema persiste.

“Usted viera cómo sale el agua de las cloacas cuando llueve. Aquí hay niños, personas con discapacidad y adultos mayores viviendo”, señaló con preocupación.

Gary Espinales también vive en la zona y asegura que hasta la calle del dispensario se llena de lodo, dificultando el acceso de los ciudadanos a servicios básicos de salud. “Cuando llueve fuerte, los pacientes tienen que buscar rutas alternas para llegar hasta el dispensario”, comentó.

La vía se desliza

Cruz Rivera, vive en el barrio Bellavista 3 y señaló que la vía fue arreglada el martes, pero con las lluvias del miércoles volvió a dañarse. “Aquí arreglaron ayer con maquinaria la vía que es de tierra; pero con la lluvia todo se fue de nuevo”, dijo molesta.

Desde la empresa pública Aguas de Manta se indicó que, ante las últimas lluvias que no fueron tan intensas, no hubo afectaciones mayores. Solo acumulación de agua y lodo y el sistema de drenaje trabajó sin mayores complicaciones . Sin embargo, los moradores insisten en que el problema es frecuente y que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar la crisis vial que cada invierno afecta a este sector de la ciudad.

Los moradores del barrio Jocay y zonas aledañas esperan que las autoridades municipales tomen acciones concretas para mitigar el problema antes de que las lluvias se intensifiquen en los próximos meses. Además, solicitan obras de infraestructura como la pavimentación de calles y un mejor sistema de drenaje para evitar que la acumulación de lodo siga causando problemas en este sector de Manta.

Wendy Delgado, periodista